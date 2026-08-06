 Миколаїв вночі атакували «Геранями»: пошкоджені гаражі та підприємство

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Головна Новини Оборона 8:00, 06 серпня, 2026

Миколаїв вночі атакували «Геранями»: пошкоджені гаражі та підприємство

Обстріл Миколаєва. Архівне фото: МикВісті, ілюстраційнеОбстріл Миколаєва. Архівне фото: МикВісті, ілюстраційне

Вночі 6 серпня росіяни атакували Миколаїв безпілотниками «Герань». Внаслідок удару пошкоджені п'ять гаражів, паркан і цех одного з підприємств.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім цього, станом на ранок шестеро людей, які постраждали внаслідок атаки російських ударних безпілотників «Shahed» на Вознесенську громаду, перебувають у лікарні. Це 39-річна жінка та п'ятеро чоловіків віком 31, 50, 64, 66 і 69 років. За інформацією ОВА, їхній стан — стабільний, середньої тяжкості.

Також вчора російські військові атакували Галицинівську громаду Миколаївського району безпілотником «Клин». Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, вночі 5 серпня 2026 року росіяни вісім разів атакували Горохівську громаду Миколаївської області дронами «Молнія» — одним з ударів пошкодив будівлю школи, виникла пожежа.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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