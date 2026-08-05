Російські дрони вночі вдарили по школі на Миколаївщині: будівля загорілася

Наслідки удару по школі у Миколаєві 2 серпня. Фото: ОВА

Вночі 5 серпня росіяни вісім разів атакували Горохівську громаду Миколаївської області безпілотниками «Молнія». Внаслідок одного з ударів було пошкоджено будівлю школи, також виникла пожежа.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Крім того, напередодні в першій половині дня російські війська атакували ударним безпілотником «Shahed» порт біля Миколаєва. Внаслідок удару пошкоджено цивільне судно.

Нагадаємо, 2 серпня росіяни атакували реактивним БпЛА «Шахед» Миколаїв. Внаслідок роботи Сил оборони та падіння уламків була пошкоджена школа та шкільний автобус.