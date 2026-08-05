 Російські дрони вночі вдарили по школі на Миколаївщині: будівля загорілася

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Головна Новини Оборона 7:51, 05 серпня, 2026

Російські дрони вночі вдарили по школі на Миколаївщині: будівля загорілася

Наслідки ворожої атаки 2 серпня на Миколаїв реактивним «Шахедом». Фото: ОВАНаслідки удару по школі у Миколаєві 2 серпня. Фото: ОВА

Вночі 5 серпня росіяни вісім разів атакували Горохівську громаду Миколаївської області безпілотниками «Молнія». Внаслідок одного з ударів було пошкоджено будівлю школи, також виникла пожежа.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Крім того, напередодні в першій половині дня російські війська атакували ударним безпілотником «Shahed» порт біля Миколаєва. Внаслідок удару пошкоджено цивільне судно.

Нагадаємо, 2 серпня росіяни атакували реактивним БпЛА «Шахед» Миколаїв. Внаслідок роботи Сил оборони та падіння уламків була пошкоджена школа та шкільний автобус.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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