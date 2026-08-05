 Миколаїв не може закупити сіль для обробки доріг взимку через обстріли портів Одеси

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Головна Новини Самоврядування 17:52, 05 серпня, 2026

Миколаїв не може закупити сіль для обробки доріг взимку через обстріли портів Одеси

Миколаїв не може закупити сіль для обробки доріг взимку через обстріли портів. Ілюстративне фото OLXМиколаїв не може закупити сіль для обробки доріг взимку через обстріли портів. Ілюстративне фото OLX

Миколаїв ще не закупив сіль для обробки доріг на зиму. Це пов'язують з браком коштів і обстрілами порту Одеси, через який ідуть поставки. Аналогічна ситуація в інших містах України.

Про це заявив під час апаратної наради у міськраді Миколаєва 4 серпня директор КП «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко, пишуть «МикВісті».

Віталій Шевченко зазначив, що тендер на закупівлю солі для обробку доріг провели, але укласти угоди не змогли.

— Ми ще не закупили сіль, тому що в нас є трохи брак коштів. Це перша проблема. Друга проблема, що та сіль, яка приходить до України, вона приходить до порту Одеси. І наразі всі знають, яка ситуація в Одесі. І тобто ми вже відіграли тендер. На тендері було сім постачальників і жоден зміг укласти з нами угоду, тому що одна і та сама відповідь: наразі ми не можемо навіть пообіцяти, що ми привеземо вам цю сіль, тому що порти Одеси закриті для поставок, — пояснив Віталій Шевченко.

Директор КП «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко (по центру). Скриншот з відео МикВістіДиректор КП «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко (по центру). Скриншот з відео МикВісті

Як він зазначив, Миколаїв шукає альтернативу, але аналогічна ситуація в інших містах України. Водночас у міста залишилося мало запасів з минулого сезону.

— Зараз ми шукаємо альтернативні шляхи поставок по маленьких підприємствах України і вирішуємо це питання, але не розуміємо, коли ми зможемо її поставити. У нас залишки з минулої зими дуже маленькі, тобто приблизно 700 тон, а на рік нам потрібно 1700-2000 і більше тон. Пісок ще є. І я думаю, що якщо ми взагалі не зможемо купити сіль, то ми будемо якось виходити в цьому сезоні саме соляно-піщаною сумішшю. Це не краща ситуація, але всі розуміють, що воєнний стан, і ми залежимо від багатьох факторів, — розповів Віталій Шевченко.

Натомість мер Олександр Сєнкевич просив шукати сіль, адже після посипання доріг піском потім додається роботи.

— Я би просив вас все ж таки намагатися знайти сіль, тому що потім ми використовуємо людей і техніку, щоб збирати той пісок, бархани під бордюрами, які накопичуються, — сказав міський голова.

Раніше повідомлялося, що підготовка до опалювального сезону у Миколаєві іде за планом, але КП «Миколаївоблтеплоенерго» загрожує арешт рахунків. Держава не повернула підприємству 1,5 мільярда гривень різниці у тарифах. Але Міністерство фінансів, зокрема його керівник, не вважає це проблемним питанням.

Також повідомлялося, що Чорноморський солезавод на Одещині після кількох місяців затримки розпочав повноцінне виробництво харчової солі. На підприємстві заявляють, що нинішні потужності дозволять покривати близько половини внутрішньої потреби України в цьому продукті.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.
партнерство
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Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

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