 У Миколаєві під час пожежі в багатоповерхівці загинув чоловік

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Головна Новини Інциденти 9:52, 07 серпня, 2026

У Миколаєві під час пожежі в багатоповерхівці загинув чоловік

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

У Миколаєві під час пожежі в квартирі на дев’ятому поверсі багатоповерхівки загинув чоловік. Загалом за добу та ніч на 7 серпня на Миколаївщині зареєстрували 40 пожеж.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Пожежа виникла в кімнаті квартири на дев’ятому поверсі десятиповерхового будинку. Під час розвідки вогнеборці знайшли тіло 69-річного власника оселі.

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Пожежу ліквідували на площі 15 квадратних метрів. Причину займання встановлюють.

Більшість інших пожеж виникли на відкритих територіях та в житловому секторі. Горіли сухостій, чагарники, сміття та пожнивні залишки. Загальна площа пожеж перевищила 25 гектарів.

Найбільше займань зафіксували у Баштанському районі — 11. У Миколаївському районі сталося дев’ять пожеж, у Вознесенському — сім, ще по шість — у Первомайському районі та Миколаєві.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що за добу до цього рятувальники ліквідували на території Миколаївської області 31 пожежу. Переважна більшість займань сталася в екосистемах.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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