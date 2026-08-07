У Миколаєві під час пожежі в багатоповерхівці загинув чоловік
-
- Марія ХаміцевичКореспондентка
-
У Миколаєві під час пожежі в квартирі на дев’ятому поверсі багатоповерхівки загинув чоловік. Загалом за добу та ніч на 7 серпня на Миколаївщині зареєстрували 40 пожеж.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.
Пожежа виникла в кімнаті квартири на дев’ятому поверсі десятиповерхового будинку. Під час розвідки вогнеборці знайшли тіло 69-річного власника оселі.
Пожежу ліквідували на площі 15 квадратних метрів. Причину займання встановлюють.
Більшість інших пожеж виникли на відкритих територіях та в житловому секторі. Горіли сухостій, чагарники, сміття та пожнивні залишки. Загальна площа пожеж перевищила 25 гектарів.
Найбільше займань зафіксували у Баштанському районі — 11. У Миколаївському районі сталося дев’ять пожеж, у Вознесенському — сім, ще по шість — у Первомайському районі та Миколаєві.
Нагадаємо, що за добу до цього рятувальники ліквідували на території Миколаївської області 31 пожежу. Переважна більшість займань сталася в екосистемах.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.