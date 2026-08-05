 Понад 52 гектари вигоріли на Миколаївщині за одну добу

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Головна Новини Інциденти 10:06, 05 серпня, 2026

Понад 52 гектари вигоріли на Миколаївщині за одну добу

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

За добу 4 серпня та в ніч проти 5 серпня на Миколаївщині сталося 38 пожеж. Загалом вогонь знищив понад 52 гектари території.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Чотири пожежі виникли у житловому секторі. У селі Чумаки Веснянської громади горіли господарська споруда, легковий автомобіль і суха рослинність на приватній території. Загальна площа займання склала 75 квадратних метрів.

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У Вознесенську через займання сухостою вогонь перекинувся на господарську споруду. Площа пожежі сягнула 320 квадратних метрів.

Ще дві пожежі сталися у Баштанському районі: у селі Пришиб горіли домашні речі в житловому будинку, а в селі Добра Криниця — сарай.

Решта випадків — це займання сухої трави, чагарників, сміття та пожнивних залишків. Найбільше пожеж зафіксували у Баштанському районі — 14. Ще дев'ять сталися у Вознесенському районі, п'ять — у Миколаївському, чотири — у Первомайському та дві — у Миколаєві.

У ДСНС закликали жителів області дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати займання в екосистемах, наголосивши, що область і без того щодня потерпає від наслідків російських обстрілів.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що за добу до цього рятувальники ліквідували на Миколаївщині понад 30 пожеж. Частина загорянь виникла внаслідок російських атак, решта — не була пов’язана з бойовими діями.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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