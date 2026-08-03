 На Миколаївщині за добу ліквідували 37 пожеж: через займання сухостою загорілися чотири будинки

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Головна Новини Інциденти 10:01, 03 серпня, 2026

На Миколаївщині за добу ліквідували 37 пожеж: через займання сухостою загорілися чотири будинки

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

На Миколаївщині за минулу добу рятувальники ліквідували 37 пожеж, не пов'язаних із російськими атаками. В одному з випадків вогонь із сухостою перекинувся на чотири покинуті житлові будинки.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Загалом вогнеборці загасили 31 пожежу сухої трави, чагарників, пожнивних залишків, лісосмуг і сміття. У Веселинівській громаді Вознесенського району разом із сухою рослинністю загорілися чотири покинуті житлові будинки та три господарські споруди. Загальна площа, пройдена вогнем, перевищила 21 гектар.

Окрім цього, пожежі виникли:

  • у складському приміщенні магазину в Горохівській громаді;
  • у приватному домоволодінні в Миколаєві, де горів дах будинку та дві господарські споруди;
  • у майстерні, гаражі та господарських будівлях у Новому Бузі та Новомар'ївській громаді;
  • у квартирі дев'ятиповерхового будинку в Миколаєві через займання їжі на плиті;
  • у житловому будинку в Новоодеській громаді, де загорілися речі домашнього вжитку.

Усі пожежі ліквідували рятувальники. Причини їх виникнення встановлюють. До гасіння залучали 174 співробітників ДСНС, 43 одиниці техніки, підрозділи місцевої пожежної охорони та техніку фермерських господарств.

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Загалом від початку 2026 року на Миколаївщині зареєстрували 1700 пожеж. За даними рятувальників, найчастіше загоряння виникали через необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки та бойові дії.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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