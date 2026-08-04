Чистили берег озера, фарбували лавки, зносили аварійні дерева: Миколаївські парки розповіли, як утримували парк «Ліски»

Парк «Ліски». Фото: МикВісті

Територія парку «Ліски» займає 33 гектари, де є і озеро. Проте за період 2025-2026 рік чашу озера балансоутримувачі — КП «Миколаївські парки» не чистили. Підприємство повідомило, що встановило лави, навіси та урни, очистили берегову зону від шин та покришок.

Про це йдеться у статті «МикВісті»: «Витоки каналізації в озеро та індикатор змін клімату у Миколаєві: у якому стані перебуває парк «Ліски».

У статті йдеться про те, парк поєднує озеро, куди навесні стікали каналізаційні стоки, дитячі та спортивний майданчики, шаховий павільйон, пішохідні зони, невелику територію з батутами та лабіринтом.

«Тут можна знайти «цікавинки», як місце для компостування відходів, контейнер для збору пластикових кришечок, смітник та пакети, щоб власники собак могли прибрати фекалії за своїми тваринами, а також висаджений гарбуз», — йдеться у статті.

У парку як в одному з небагатьох місць у Миколаєві, ростуть сосни. Тут вирощують і молоді хвойні.

Парк «Ліски». Фото: МикВісті Парк «Ліски». Фото: МикВісті Парк «Ліски». Фото: МикВісті

Балансоутримувач — Миколаївські парки — повідомили, що протягом 2025-2026 років вони ремонтували шаховий павільйон, бордюри у квітниках, відновили магістральну водомережу для поливу. Ремонтували та фарбували урни, лавки та дитячі майданчики, косили траву, доглядали за клумбами, прибирали сміття, зносили аварійні дерева.

Щодо робіт біля озера підприємство зазначило, що саме чашу озера не чистили. Проте встановили лави, навіси та урни, очистили берегову зону від шин та покришок, будівельного сміття, покосили траву у межах 5 метрів як пожежозахисну смугу, висадили гліцинію для затінку.

Наразі на лавках, встановлених біля озера, навісів немає. Тому заховатися від дощу чи спекотного сонця біля озера не вдасться. Власне саме озеро зараз схоже на болото.

Парк «Ліски». Фото: МикВісті

«Проводяться регулярні заходи з підтримання належного санітарного та екологічного стану озера та прилеглої території, згідно з графіком», — повідомили у Миколаївських парках.

Миколаївські парки не повідомили, скільки грошей на все ці роботи витратили, пославшись на загальний кошторис на утримання всіх об'єктів благоустрою у Миколаєві.

Натомість на підприємстві зазначили, що планують очищення озера, ремонт пішохідних доріжок, висадку дерев, облаштування термочаш для однорічних квітів, встановлення крапельного поливу, якщо буде фінансування.

Фоторепортаж

Парк «Ліски». Фото: МикВісті

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