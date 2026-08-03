Екоінспекція отримала понад 700 звернень від жителів Миколаївщини та Одещини: найчастіше скаржилися на сміттєзвалища
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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У першому півріччі цього року екоінспекція зафіксувала 769 звернень від жителів Миколаївської та Одеської областей. Найчастіше повідомляли про несанкціоновані сміттєзвалища.
Про це повідомили у Державній екоінспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що звернень стосовно сміттєзвалищ було 351. Ще 127 стосувалися пошкодження зелених насаджень і лісів, 23 — забруднення атмосферного повітря, 9 — діяльності підприємств. Інші 259 звернень охоплювали різні питання, пов'язані з охороною довкілля.
Частіше за все люди звертаються до екоінспекції індивідуально. Таких звернень було 748, а колективних 21. Їх підписали 528 людей.
Також в екоінспекції зазначили, що 223 звернення вирішили позитивно. Ще за 458 дали роз'яснення, шість переслали до інших служби. А у 20 випадках відмили у задоволені скарг.
Нагадаємо, у Вознесенську державні екоінспектори зафіксували пошкодження багаторічного дуба діаметром 170 см на одній з міських алей. За фактом обрізки гілок дерева та складування будівельних відходів склали протоколи про адміністративні правопорушення.
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