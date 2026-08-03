Екоінспекція отримала понад 700 звернень від жителів Миколаївщини та Одещини: найчастіше скаржилися на сміттєзвалища

Несанкціоноване сміттєзвалище у Коблівській громаді. Фото Держекоінспекція Південно-Західного округу

У першому півріччі цього року екоінспекція зафіксувала 769 звернень від жителів Миколаївської та Одеської областей. Найчастіше повідомляли про несанкціоновані сміттєзвалища.

Про це повідомили у Державній екоінспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що звернень стосовно сміттєзвалищ було 351. Ще 127 стосувалися пошкодження зелених насаджень і лісів, 23 — забруднення атмосферного повітря, 9 — діяльності підприємств. Інші 259 звернень охоплювали різні питання, пов'язані з охороною довкілля.

Реклама

Частіше за все люди звертаються до екоінспекції індивідуально. Таких звернень було 748, а колективних 21. Їх підписали 528 людей.

Також в екоінспекції зазначили, що 223 звернення вирішили позитивно. Ще за 458 дали роз'яснення, шість переслали до інших служби. А у 20 випадках відмили у задоволені скарг.

Нагадаємо, у Вознесенську державні екоінспектори зафіксували пошкодження багаторічного дуба діаметром 170 см на одній з міських алей. За фактом обрізки гілок дерева та складування будівельних відходів склали протоколи про адміністративні правопорушення.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Витоки каналізації в озеро та індикатор змін клімату у Миколаєві: у якому стані перебуває парк «Ліски».