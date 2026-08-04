У школах Миколаєва через збільшення обстрілів учні можуть навчатися у дві зміни в укриттях
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- Даріна МельничукКореспондентка
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Через збільшення атак реактивних безпілотників у школах Миколаєва можуть змінити організацію навчального процесу. Зокрема, учні можуть навчатися у дві зміни в укриттях, а заняття в закладах можуть розпочинатися з 7:30 ранку.
Про це повідомила начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко під час апаратної наради 4 серпня, пишуть «МикВісті».
Вона зазначила, що цього навчального року, як і торік, 52 заклади освіти працюватимуть в очно-змішаному форматі, ще 12 — у дистанційному.
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— З огляду на те, що сьогодні ми маємо збільшення кількості реактивних «шахедів», 11 серпня планується проведення наради з керівниками закладів загальної середньої освіти, щоб розробити нові алгоритми початку роботи закладів освіти. Насамперед рекомендуватимемо враховувати місткість захисних укриттів, адже в одних закладах вони більші, в інших — менші. Тому, можливо, доведеться організовувати навчання безпосередньо в укриттях, — сказала Ганна Личко.
За її словами, у школах із невеликими укриттями всіх учнів одночасно розмістити не вдасться, тому навчальний процес, імовірно, організують у дві зміни.
— Однозначно будемо робити так, щоб початкові класи навчалися в першу зміну, а 5–9 та 10–11 класи, можливо, — у другу. Але водночас усе буде розраховано кожним керівником закладу освіти з огляду на можливості укриття. Також не виключено, що деякі заклади освіти розпочинатимуть навчальний процес о 7:30. Ці алгоритми ще напрацьовуватимуться, — пояснила Ганна Личко.
Крім того, з 17 по 20 серпня у Миколаєві планують провести опитування батьків щодо форми навчання, яку вони обирають для своїх дітей.
— Залежно від того, яку форму навчання оберуть батьки, ми, можливо, переформатуємо мережу закладів освіти. Тобто готуємося до того, що освітній процес буде не таким, як у попередньому навчальному році, — повідомила Ганна Личко.
Нагадаємо, у Миколаєві на 45% скоротилась кількість першокласників у порівнянні з довоєнними роками.
Крім того, у порівнянні з довоєнними роками на 25% скоротилася кількість школярів. Нині в закладах загальної середньої освіти міста навчається 34 тисячі 572 дітей.
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