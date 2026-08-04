Радник Сєнкевича дорікнув Кіму подвійними стандартами через знеструмлення бізнесу дружин військових

Геннадій Задирко дорікнув Віталію Кіму подвійними стандартами через знеструмлення бізнесу дружин захисників, фото з Facebookl

Радник Миколаївського міського голови Геннадій Задирко публічно звернувся до депутата міської ради та міністра у справах ветеранів Віталія Кіма через відключення електроенергії підприємцям у мікрорайоні Кульбакине в Миколаєві. Відповідний допис Геннадій Задирко опублікував у Facebook вранці 4 серпня, пишуть «МикВісті».

За його словами, напередодні «Миколаївобленерго» відключило електроенергію підприємцям, серед яких — дружини загиблого, полоненого та військовослужбовця, який нині захищає Україну.

Як стверджує радник мера, причиною стало те, що депутати Миколаївської міської ради не проголосували за продовження договору сервітуту. Він окремо наголосив, що Віталій Кім також залишається депутатом міськради.

— Проблема полягає в тому, що з якихось причин депутати міської ради, а ви є депутатом, не проголосували за продовження договору оренди (сервітуту). Я вже другу добу не знаходжу собі місця, бо мені соромно перед пам’яттю загиблого побратима, — написав Геннадій Задирко.

Радник мера Миколаєва Геннадій Задирко публічно звернувся до міністра Віталія Кіма, скриншот з Facebook

Він закликав Віталія Кіма втрутитися в ситуацію та допомогти знайти комплексне рішення, зазначивши, що «гасити пожежі» — це не системний підхід.

Також Геннадій Задирко дорікнув міністру можливими подвійними стандартами. Він послався на якісь публікації у соцмережах, де йшлося, що людина зі схожим на Кіма прізвищем нібито підключила мобільні кафе до електромережі без договору оренди. Водночас конкретного власника закладів радник мера не назвав.

— Я ж, наприклад, так і не зміг переконати керівництво Обленерго зачекати з відключенням дружин героїв цієї війни. Римська мудрість: «Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику», — написав він.

Невдовзі після публічного звернення до Віталія Кіма Геннадій Задирко поширив допис активіста партії «Батьківщина» Олега Лівенцева. Той опублікував фотографію мобільної кав’ярні та заявив, що "Кім-молодший" нібито розмістив у Миколаєві мережу таких споруд на паркувальних майданчиках. Жодних документів або інших підтверджень цієї інформації автор допису не навів.

Радник мера Миколаєва Геннадій Задирко поширив публікацію активіста Олега Лівенцева, скриншот з Facebook

Саме на цю інформацію, ймовірно, посилався Геннадій Задирко, коли дорікав міністру можливими подвійними стандартами. У своєму зверненні він написав, що «людина зі схожим прізвищем» нібито підключила мобільні кафе до електромережі без договору оренди.

Пізніше в коментарях під дописом Геннадій Задирко повідомив, що проблему з електропостачанням уже вирішили.

Питання електропостачання підприємців у Миколаєві займався директор обласної друкарні Ігор Бурда, скриншот з Facebook Геннадія Задирка

Відповідаючи на запитання користувачів, чи допомогло втручання Віталія Кіма, радник мера припустив, що вирішенню ситуації сприяв публічний розголос. За його словами, з ним із цього приводу вже поспілкувався колишній радник Віталія Кіма, а нині виконувач обов’язків директора обласної друкарні Ігор Бурда.

— Думаю, що розголос (допоміг, - прим.). На якому рівні вирішувалось — не знаю. Зі мною комунікував Ігор Бурда. Прикро, що люди, маючи посади, не розуміють, що їхні дії можуть призвести до дуже серйозних наслідків. Всього цього можна було не допустити. Навіщо травмувати суспільство — не розумію, — відповів Геннадій Задирко.

МикВісті звернулись до Ігоря Бурди, щоб з'ясувати деталі ситуації. Він пояснив, що звернув увагу на ситуацію з особистої ініціативи. За його словами, підприємців вже знов приєднали до мережі.

Нагадаємо, у липні 2026 року позаштатний радник міського голови Миколаєва з питань ветеранів, сімей загиблих захисників та полонених Геннадій Задирко публічно розкритикував іншого позаштатного радника мера — Анатолія Дюміна, який з 2021 року консультує Сєнкевича з соціально-економічних питань, звинувативши того у перетворенні міської землі на «гадюшники».

Раніше, у червні 2026-го, невдовзі після призначення, Задирко закликав мешканців, бізнес і комунальні структури Миколаєва долучатися до щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання та не сприймати її як формальність.

Позаштатним радником Сєнкевича з питань ветеранів, сімей загиблих захисників та полонених Задирка призначили у червні 2026 року. Геннадій Задирко — народний депутат VI скликання (2007-2012 роки).