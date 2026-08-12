У Миколаєві майже 300 будинків досі не мають форми управління — ДЖКГ планує конкурс

Володимир Ніколайчук, начальник управління сталого розвитку міста Департаменту ЖКГ Миколаєва. Фото: МикВісті

У Миколаєві 289 будинків, у яких наразі не визначена форма управління. Місто готується провести конкурс для визначення управителів таких будинків, однак через особливості зазначеного житлового фонду процес потребує додаткового опрацювання.

Про це під час міського брифінгу розповів начальник управління сталого розвитку міста Департаменту ЖКГ Миколаєва Володимир Ніколайчук, пишуть «МикВісті».

Йдеться переважно про старий житловий фонд, так звані «жилкопи», які здебільшого розташовані в історичному центрі Миколаєва. Частина таких будинків наразі перебуває на утриманні певних компаній, а частина фактично перейшла на самообслуговування. Посадовець пояснив, що місто не може просто оголосити конкурс щодо будинків, які вже визначилися з формою управління. Водночас щодо 289 будинків, які ще цього не зробили, міська влада готує відповідні матеріали для проведення конкурсу.

При цьому, за його словами, ситуація з окремими будинками може бути складною через їхню специфічну забудову.

— Уявіть собі двір, там п'ять квартир, всього лише рахується багатоквартирним дворі, «жилкопа», так званого. Там три квартири і вже давно не квартири, а приватні будинки, які вже там мають іншу площу, іншу підключеність до комунікацій, не мають спільної покрівлі, спільного благоустрою, не мають спільних стін скоріш за все, — пояснив посадовець.

Він зазначив, що саме такі випадки наразі додатково аналізують, оскільки законодавство визначає багатоквартирним будинком будівлю, у якій є три та більше квартир.

— Ми аналізуємо ці всі окремі випадки. От якраз це зависло — ось ця маленька критична маса цих випадків, які або люди самі вже отримують, або отакі історії, де буде важко визначити, а чи є там взагалі ці квартири, — сказав Володимир Ніколайчук.

За його словами, конкурс міська влада планує проводити саме для будинків, які ще не визначилися з формою управління. Усі інші будинки вже або самостійно обрали форму управління, або для них раніше провели відповідні конкурси, або вони створили ОСББ. Водночас жителі будинків, де вже є управитель чи ОСББ, можуть ініціювати зміну форми управління. Для цього власники мають провести загальні збори та звернутися до органу місцевого самоврядування з вимогою провести конкурс.

У такому випадку, як зазначив він, місто зобов'язане за законодавством організувати проведення конкурсу протягом трьох місяців за участю мешканців.

Нагадаємо, у 2018 році у Миколаєві відбулось реформування системи надання житлово-комунальних послуг. На зміну старим ЖЕКам прийшла приватна керуюча компанія «Місто для людей». Поява компанії супроводжувалася гучним комунальним скандалом та суперечками і вже у грудні 2018-го, Окружний адміністративний суд Миколаївської області скасував результати конкурсу з визначення управляючої компанії, в якому перемогло «Місто для людей Миколаїв». У листопаді 2018-го в матеріалі про комунальні ЖЕКи зазначалося, що конкурс для мешканців Інгульського та Корабельного районів, а також мікрорайону Соляні вже відбувся і суд підтвердив його законність, визнавши претензії до компанії необґрунтованими. А перед тим, у жовтні 2018-го, Миколаївський окружний адміністративний суд відмовив ЖКП «Південь» в оскарженні наказу департаменту ЖКГ Миколаєва про оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків.