У Миколаєві ДЖКГ планує з наступного тижня почати асфальтування 6-ї Слобідської

Дорога вздовж вулиці 6 Слобідська у Миколаєві, 4 червня 2026 рік. Фото: МикВісті

У Департаменті ЖКГ заявили, що з понеділка планують розпочати укладання першого шару асфальту по вулиці 6-й Слобідській на ділянці від проспекту Центрального до вулиці 1-ї Воєнної.

Про це під час апаратної наради 4 серпня повідомив заступник директора ДЖКГ Артем Сапожник, пишуть «МикВісті».

За його словами, наразі на об'єкті встановлюють бордюрний камінь. Перед початком дорожніх робіт «Миколаївська ТЕЦ» та «Миколаївводоканал» завершили заміну інженерних мереж.

— Виставляємо бордюри. Проблем там немає, думаю, що на наступному тижні будемо починати вже потихеньку перший слой класти асфальту, — сказав Артем Сапожник.

Зі свого боку мер Олександр Сєнкевич доручив контролювати дотримання технології виконання робіт та просив, щоб підрядник почав укладати асфальтне покриття лише за сприятливої погоди.

Нагадаємо, що на капітальний ремонт дороги по вулиці 6-а Слобідська від проспекту Центрального до вулиці 1-а Воєнна витратили понад 23,8 мільйона гривень.

Згідно тендерної документації, підрядник має зняти старий асфальтобетон фрезеруванням, демонтувати і розібрати бортові камені, укласти нові бетонні поребрики, облаштувати саме покриття, змонтувати нові бордюри, тактильні плити і організувати благоустрій прилеглої території.

Підряд отримало приватне підприємство «Миколаївмагістраль». Компанія була зареєстрована у грудні 2021 року в Миколаєві. Наразі її статутний капітал складає 2 тисячі гривень, свідчать дані аналітичної системи Youcontrol. Засновниками підприємства є депутат Миколаївської обласної ради від партії «Пропозиція» Сергій Шульгач та його дружина Оксана Шульгач.

У 2026 році «Миколаївмагістраль» отримала підрядів на 71 мільйон гривень, а за понад чотири роки роботи загально — 2,7 мільярда гривень.

До цього там тривали роботи з ремонту трамвайної колії. Після цього, сказав мер Олександр Сєнкевич у березні 2026 року, там почнеться асфальтування дороги та влаштування плитки. У завершенні — ця частина вулиці матиме двосторонній транспортний рух, нагадав міський голова.

Що з ремонтом доріг у Миколаєві?

Після цьогорічної зими на дорогах Миколаєва з'явились глибокі ями через вплив циклів замерзання-розмерзання та протиожеледні реагенти, якими засипали асфальтне покриття.

Мер Олександр Сєнкевич заявив, що у бюджеті міста наразі немає коштів на поточний та капітальний ремонти доріг. Він зауважив, що у бюджеті є лише 20 мільйонів гривень виключно на ямковий ремонт доріг на весь рік.

Водночас у коментарі «МикВісті» директор КП «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко розповів, що масового ямкового ремонту на дорогах Миколаєва не буде ще близько місяця через нестабільні погодні умови та вологість основи доріг.

На початку березня комунальники почали виконувати ямковий ремонт на проспекті Центральному.

А з бюджету Миколаєва вирішили виділити 14 мільйонів гривень на аварійний та ямковий ремонт доріг.

Станом на травень 2026 року у Миколаєві відремонтували понад 8,5 тисячі квадратних метрів аварійної ямковості доріг. Водночас комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» оголосило тендер на ліквідацію ямковості та інших деформацій асфальтобетонного покриття в Миколаєві. На роботи планують спрямувати понад 3 мільйони гривень.