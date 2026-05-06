«ЕЛУ Автодоріг» у Миколаєві виконали понад 8,5 тисяч м² ямкового ремонту

Стан дороги на Центральному проспекті у Миколаєві після того, як зійшов сніг. Фото: МикВісті

У Миколаєві відремонтували понад 8,5 тисяч квадратних метрів аварійної ямковості доріг.

Про це розповів директор підприємства «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко під час прямого ефіру у Facebook, пишуть «МикВісті».

За його словами, дорожні роботи цього року розпочалися у березні. Спочатку для ремонту аварійної ямковості використовували суміш із переробленого асфальту.

— Щодо асфальтування, то цього року воно стартувало приблизно в березні. Спочатку ми працювали не гарячою сумішшю, а так званим ремонтером. Це асфальт, який знімається зі старого дорожнього покриття, до нього додається бітум, після чого суміш готують безпосередньо на місці та укладають в аварійні ями без додаткового фрезерування. Це дозволяє максимально швидко ліквідувати проблемну ямковість на дорогах, — сказав Віталій Шевченко.

Він зазначив, що вже з 7–8 квітня підприємство поступово розпочало ремонт доріг гарячим асфальтом. За цей час вдалося відновити понад 8,5 тисяч квадратних метрів аварійної ямковості.

— Загалом ямковості цього року менше, ніж зазвичай, однак проблема в іншому: через зиму покриття не лише утворює ями, а й місцями починає руйнуватися. Наприклад, на проспекті Богоявленському старий асфальт настільки наситився вологою, що відшаровується великими шматками. Ми хотіли б виконати більше робіт, але наразі обмежені бюджетом, — сказав Віталій Шевченко.

Також він пояснив, чому після фрезерування окремі ділянки доріг можуть кілька днів залишатися без асфальту. За його словами, підприємство «ЕЛУ Автодоріг» зазвичай не залишає такі ділянки більше ніж на одну добу/

— З нашого досвіду, ми не залишаємо після себе відфрезеровані ділянки більш ніж на одну ніч. Якщо їх не заасфальтувати вчасно, кромки починають руйнуватися, і тоді доводиться повторно підрізати та готувати покриття, знову залучати техніку. Це додаткові витрати і фактично подвійна робота на одній і тій самій ділянці. Інколи буває, що на вулиці залишаються одна-дві латки — наприклад, через нестачу асфальту або якщо завод відпустив менший обсяг. Але такі ділянки закривають уже наступного дня, — пояснив він.

Він додав, що довше можуть залишатися незавершеними ділянки після робіт інших служб, зокрема ТЕЦ чи «Миколаїводоканал».

Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області від початку 2026 року оголосила 18 тендерів на ремонт доріг загальною вартістю 4,8 мільярда гривень.

Станом на квітень Миколаївщина увійшла до трійки лідерів в Україні за темпами ремонту доріг — з початку року в області виконали вже 69,3% запланованих робіт.

До цього в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області повідомляли, що у 2026 році не планується капітальний ремонт доріг державного значення. Для ремонту автодоріг регіону необхідно більше 29,4 мільярда гривень.

А що з ремонтом доріг у Миколаєві?

Після цьогорічної зими на дорогах Миколаєва з'явились глибокі ями через вплив циклів замерзання-розмерзання та протиожеледні реагенти, якими засипали асфальтне покриття.

Мер Олександр Сєнкевич заявив, що у бюджеті міста наразі немає коштів на поточний та капітальний ремонти доріг. Він зауважив, що у бюджеті є лише 20 мільйонів гривень виключно на ямковий ремонт доріг на весь рік.

Водночас у коментарі «МикВісті» директор КП «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко розповів, що масового ямкового ремонту на дорогах Миколаєва не буде ще близько місяця через нестабільні погодні умови та вологість основи доріг.

На початку березня комунальники почали виконувати ямковий ремонт на проспекті Центральному.

А з бюджету Миколаєва вирішили виділити 14 мільйонів гривень на аварійний та ямковий ремонт доріг.