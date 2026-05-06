 Масштабна пожежа на Мукачівщині

На Мукачівщині масштабну лісову пожежу гасять понад 200 людей

Масштабна пожежа на Мукачівщині, фото ДСНС

На Мукачівщині другу добу триває ліквідація масштабної лісової пожежі на території Верхньо-Воловецького лісництва, яка охопила близько 75 гектарів.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Закарпатській області, станом на ранок 6 травня до гасіння залучено 243 особи та 46 одиниць техніки, а рятувальникам із Закарпаття допомагають колеги зі Львівської та Івано-Франківської областей. Для приборкання стихії планують залучити авіацію ДСНС.

За даними Закарпатської обласної прокуратури повідомлення про займання поблизу селища Воловець надійшло о 15:30 5 травня. Наразі на місці працює штаб із ліквідації надзвичайної ситуації, вогнеборці локалізують вогонь.

Окрім 138 рятувальників ДСНС, до робіт залучено 105 працівників Карпатської філії ДП «Ліси України» та спеціалізована техніка лісівників, зокрема пожежні модулі та автоцистерни.

Мукачівська окружна прокуратура вже розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі. Справу попередньо кваліфікували як знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, що спричинило тяжкі наслідки (частина 2 статті 245 Кримінального кодексу України). Правоохоронці встановлюють точні причини та обставини виникнення вогню.

Нагадаємо, що протягом 5 травня на території Миколаївської області рятувальники ліквідували дев’ять пожеж.

