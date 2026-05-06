Склад, солома і сухостій: де виникали пожежі на Миколаївщині за добу
- Марія Хаміцевич
10:04, 06 травня, 2026
Протягом 5 травня на території Миколаївської області рятувальники ліквідували дев’ять пожеж.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Найбільше загоряння сталося у Заводському районі Миколаєва — там горіли склади на площі 400 квадратних метрів.
У селищі Засілля Миколаївського району рятувальники загасили пожежу тюкованої соломи на території приватного домоволодіння — вогонь охопив 100 квадратних метрів. У Новому Бузі ліквідували займання господарчої споруди.
В інших випадках горіли очерет, дерева та сміття. Причини виникнення пожеж наразі встановлюються.
До гасіння залучили 80 рятувальників, 15 одиниць техніки, а також підрозділ місцевої пожежної охорони «Заводське».
Нагадаємо, що протягом 4 травня та в ніч проти 5 травня на території Миколаївської області сталися сім пожеж.
