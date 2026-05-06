Склад, солома і сухостій: де виникали пожежі на Миколаївщині за добу

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Протягом 5 травня на території Миколаївської області рятувальники ліквідували дев’ять пожеж.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Найбільше загоряння сталося у Заводському районі Миколаєва — там горіли склади на площі 400 квадратних метрів.

Реклама

У селищі Засілля Миколаївського району рятувальники загасили пожежу тюкованої соломи на території приватного домоволодіння — вогонь охопив 100 квадратних метрів. У Новому Бузі ліквідували займання господарчої споруди.

В інших випадках горіли очерет, дерева та сміття. Причини виникнення пожеж наразі встановлюються.

До гасіння залучили 80 рятувальників, 15 одиниць техніки, а також підрозділ місцевої пожежної охорони «Заводське».

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що протягом 4 травня та в ніч проти 5 травня на території Миколаївської області сталися сім пожеж.