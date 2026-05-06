На Миколаївщині FPV-дрони 12 разів били по двох громадах

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті

Упродовж доби російські війська 12 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, постраждалих немає. Також учора в області велась бойова робота. Деталі обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, що квітневі обстріли на Миколаївщині залишили по собі не лише зруйновані об’єкти, а й серйозний удар по довкіллю. Через пожежі та забруднення повітря екологічні збитки перевищили 3,5 мільйона гривень.