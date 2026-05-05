 Лондон запровадив санкції проти 35 осіб за вербування мігрантів для війни РФ

  • вівторок

    5 травня, 2026

  • 12.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 5 травня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 12.5° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вербування мігрантів і дрони для РФ: Британія оголосила нові санкції проти 35 осіб

Лондон запровадив санкції проти 35 осіб за вербування мігрантів для війни РФ. Фото: ukrinform.uaЛондон запровадив санкції проти 35 осіб за вербування мігрантів для війни РФ. Фото: ukrinform.ua

Велика Британія у вівторок, 5 травня, оголосила новий пакет санкцій проти 35 фізичних і юридичних осіб, які причетні до вербування вразливих мігрантів для участі у війні проти України та до постачання компонентів для виробництва російських безпілотників.

Про це йдеться в офіційній заяві уряду, пише «Європейська правда».

У Лондоні зазначили, що Росія використовує мігрантів для поповнення своєї військової сили. Під санкції потрапили ті, хто займається їх вербуванням і переправленням на фронт, а також компанії, що постачають продукцію для російських заводів із виробництва дронів.

Реклама

У британському уряді наголосили, що частину людей обманом залучали до роботи або участі у війні — їх або відправляли на передову, або змушували працювати на виробництві.

Окремо згадується російська програма «Алабуга Старт», пов’язана з виготовленням дронів, яка також потрапила під обмеження.

Під санкції також потрапили особи й компанії з третіх країн, зокрема Китаю та Таїланду, які постачали до Росії компоненти для безпілотників та інші військові товари.

Серед фігурантів списку — Павел Нікітін, компанія якого розробляє дрон VT-40, який Росія використовує в ударах по Україні. Також санкції застосовані до трьох осіб, які займалися вербуванням людей для участі у війні на боці РФ.

Зокрема, йдеться про Поліну Азарних, яка сприяла перевезенню мігрантів з низки країн до Росії, після чого їх відправляли на фронт.

Міністр із питань санкцій Великої Британії Стівен Доуті назвав такі дії «варварськими», заявивши, що вони спрямовані на підтримку «незаконної війни Росії проти України».

Раніше міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомляв, що Європейський Союз уже працює над 21-м пакетом санкцій проти Росії, який може бути жорсткішим, зокрема щодо енергетики.

Останні новини про: Війна в Україні

РФ вдарила по порту Великої Одеси: пошкоджене іноземне судно
У Херсоні беруть плату за заїзд під антидронові сітки: в ОВА пояснили, за що автовокзал стягує ₴10
Глава МСЗ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на погрози РФ та «перемир’я» на 9 травня
Реклама
Читайте також:
новини
Менше шкіл та учнів: що відбувається з освітою Миколаївщини

Світлана Іванченко
новини
В Очакові борг населення за воду та каналізацію перевищив ₴3,2 млн

Альона Коханчук
новини
«Я відмовляюсь», — начальниця управління спорту не пояснила суду, як у спортшколи Миколаєва працевлаштували її свекра, свекруху і няню

Аліса Мелік-Адамян
новини
Рекордні зарплати й мільйонні борги: хто на Миколаївщині отримує найбільше і де не платять

Світлана Іванченко
новини
Сєнкевич підтримав нового директора водоканалу на тлі його конфлікту з працівниками

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Глава МСЗ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на погрози РФ та «перемир’я» на 9 травня
У Херсоні беруть плату за заїзд під антидронові сітки: в ОВА пояснили, за що автовокзал стягує ₴10
РФ вдарила по порту Великої Одеси: пошкоджене іноземне судно

Миколаївський нардеп Негулевський орендував 800-метровий котедж незадовго до вручення підозри у корупції

Юлія Лук’яненко

Місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже ₴14 млн від ліцензій на алкоголь, тютюн і пальне

Менше шкіл та учнів: що відбувається з освітою Миколаївщини

В Очакові борг населення за воду та каналізацію перевищив ₴3,2 млн