Вербування мігрантів і дрони для РФ: Британія оголосила нові санкції проти 35 осіб

Лондон запровадив санкції проти 35 осіб за вербування мігрантів для війни РФ. Фото: ukrinform.ua

Велика Британія у вівторок, 5 травня, оголосила новий пакет санкцій проти 35 фізичних і юридичних осіб, які причетні до вербування вразливих мігрантів для участі у війні проти України та до постачання компонентів для виробництва російських безпілотників.

Про це йдеться в офіційній заяві уряду, пише «Європейська правда».

У Лондоні зазначили, що Росія використовує мігрантів для поповнення своєї військової сили. Під санкції потрапили ті, хто займається їх вербуванням і переправленням на фронт, а також компанії, що постачають продукцію для російських заводів із виробництва дронів.

У британському уряді наголосили, що частину людей обманом залучали до роботи або участі у війні — їх або відправляли на передову, або змушували працювати на виробництві.

Окремо згадується російська програма «Алабуга Старт», пов’язана з виготовленням дронів, яка також потрапила під обмеження.

Під санкції також потрапили особи й компанії з третіх країн, зокрема Китаю та Таїланду, які постачали до Росії компоненти для безпілотників та інші військові товари.

Серед фігурантів списку — Павел Нікітін, компанія якого розробляє дрон VT-40, який Росія використовує в ударах по Україні. Також санкції застосовані до трьох осіб, які займалися вербуванням людей для участі у війні на боці РФ.

Зокрема, йдеться про Поліну Азарних, яка сприяла перевезенню мігрантів з низки країн до Росії, після чого їх відправляли на фронт.

Міністр із питань санкцій Великої Британії Стівен Доуті назвав такі дії «варварськими», заявивши, що вони спрямовані на підтримку «незаконної війни Росії проти України».

Раніше міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомляв, що Європейський Союз уже працює над 21-м пакетом санкцій проти Росії, який може бути жорсткішим, зокрема щодо енергетики.