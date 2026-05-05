Сєнкевич підтримав нового директора водоканалу на тлі його конфлікту з працівниками

Олександр Сєнкевич прокоментував ситуацію на водоканалі.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що розмови про нібито підготовку до приватизації КП «Миколаївводоканал» є маніпуляцією та спробою дискредитувати нового керівника підприємства.

Про це він сказав у коментарі «МикВісті», коментуючи заяви працівників підприємства про конфлікт із керівництвом.

За словами міського голови, приватизація «Миколаївводоканалу» наразі неможлива, оскільки це підприємство критичної інфраструктури, а також через кредитні зобов’язання перед європейськими банківськими установами, умови яких забороняють зміну форми власності.

— Я дивився цей запис, зрежисований не дуже добре з цими записками, які люди не змогли прочитати нормально з першого разу. Після слів про те, що все робиться для того, щоб приватизувати підприємство «Миколаївводоканал», я втратив цікавість до перегляду цього відео. Хтось намагається ввести в оману працівників підприємства і маніпуляціями проводить там збудження колективів. Ми сьогодні не маємо ні бажання, ні можливості провести приватизацію підприємства критичної інфраструктури. Це неможливо зробити, тому що підприємство зараз закредитовано в європейських банківських інституціях, де умовами договорів заборонена приватизація, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер вважає, що поширення подібних заяв може бути пов’язане з бажанням окремих людей зберегти вплив на підприємстві та свої посади.

— Хтось це робить для того, щоб дискредитувати нового керівника і для того, щоб зберегти там своє місце, — сказав Олександр Сєнкевич.

Він також зазначив, що конфлікт на підприємстві виник після того, як новий директор почав оптимізацію структури та скорочення витрат, які не є необхідними.

— Все почалося не з того, що там у когось знімають з роботи, а з того, що оптимізацією робочої структури цього підприємства зайнявся директор, якому поставлена задача максимально скоротити витрати, які не є необхідними, і зробити роботу підприємства більш ефективною, — заявив мер.

Олександр Сєнкевич також прокоментував вимоги працівників, які прозвучали у відео, зокрема — не звільняти людей, не підвищувати тариф та водночас підняти зарплати.

За словами міського голови, виконати всі ці вимоги одночасно неможливо.

— Це означає або додати ще грошей, або просто нічого не міняти, залишити все як є, дати більше грошей. Цього не буде, тому що ми в минулому році більше півмільярда гривень профінансували «Миколаївводоканал». Це найбільший споживач бюджетних коштів, — сказав він.

Мер пояснив, що місто вимушене співфінансовувати підприємство, оскільки коштів, які водоканал отримує від споживачів, вистачає лише приблизно на половину потреб.

— Сьогодні тих грошей, які отримують від людей, підприємству вистачає лише на половину роботи. Замість того, щоб ремонтувати труби і так далі, ми співфінансували підприємство для того, щоб люди, які сьогодні там розповідають про підвищення зарплати, отримували цю зарплату, — заявив Олександр Сєнкевич.

Він запевнив, що місто й надалі підтримуватиме працівників водоканалу, однак реформи та оптимізація на підприємстві продовжаться.

— Я поважаю і люблю кожного з цих працівників. Але ми будемо продовжувати реформи, направлені на ефективність роботи цього підприємства. Це не про звільнення окремих людей, це про зміни структури підприємства, — додав він.

Відповідаючи на питання, чи спілкувався мер із директором водоканалу щодо конфлікту. Олександр Сєнкевич сказав, що конфлікт є і «буде», але міська влада підтримує керівника у проведенні змін.

— Конфлікт є, і він буде. Ми підтримуємо директора в його напрямку, в тому, щоб реформи були на підприємстві, — сказав він.

Окремо міський голова розкритикував роботу деяких працівників водоканалу та навів приклади неефективного виконання ремонтів.

— Коли я чую від цих людей, що їм потрібні професіонали, то я вимагаю від них професіоналізму на їх робочих місцях. Щоб не розривали в одному і тому самому місці по 4-5 разів, як на вулиці Садовій і Бедзая. Якщо ви професіонали — працюйте і показуйте, як повинні працювати професіонали, — заявив Олександр Сєнкевич.

Також він звернув увагу на те, що після розриттів на дорогах часто залишаються бруд та підтоплення.

— Не розривати, кидати землю на дорожнє покриття і поливати її водою, так що вона тече на 8 кварталів вниз і бруднить нам вулиці, машини і заставляє проклинати людей мерію і той самий водоканал, — сказав мер.

Крім того, Олександр Сєнкевич підтримав впровадження контролю за транспортом підприємства, зокрема встановлення GPS-трекерів та обліку витрат пального. За його словами, це нормальна практика, яка вже працює на інших комунальних підприємствах міста.

— Це нормально встановити GPS-трекери на транспортні засоби і рахувати, скільки палива витрачається на кілометраж. Якщо будуть проти цього протести, я на них звертати увагу не буду. Ми будемо це впроваджувати, — заявив він.

Як приклад мер навів роботу «Миколаївоблтеплоенерго», де, за його словами, вже діє система GPS-контролю та обліку пального.

— На «Миколаївоблтеплоенерго» ви чули, щоб там були проти цього? Ні. Там встановлені лічильники пального, GPS-трекери, вся техніка працює, обліковується, видаються наряди. Це нормально, — сказав Олександр Сєнкевич.

Він додав, що не бачить підстав ставати на бік тих, хто виступає проти таких змін, і наголосив, що контроль за роботою комунальної техніки є необхідним.