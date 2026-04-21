Працівники водоканалу звернулись до мера Сєнкевича: «Підприємство хочуть зруйнувати і продати»

Працівники «Миколаївводоканалу» звинуватили керівництво у руйнуванні підприємства. Скриншот з відео

Працівники комульного підприємства «Миколаївводоканал» виступили проти нового керівництва підприємства та Наглядової ради, звинувативши їх у непрофесіоналізмі та підготовці об’єкта до приватизації.

Колектив підприємтва записав відеозвернення до міського голови Олександра Сєнкевича, у якому заявляють, що фахівців сьогодні звільняють, а саме підприємство намагаються розвалити, щоб згодом за безцінь передати у приватні руки. Відео із заявами працівників оприлюднив Ігор Блошко.

У зверненні вони зазначили, що є такими ж мешканцями міста, як і інші жителі, користуються тими ж комунальними послугами та щодня забезпечують подачу води. Водночас працівники наголосили, що наразі потребують підтримки громади.

— В наших кранах тече та ж сама вода, що й в ваших. Ми сплачуємо ті ж самі кошти за ті ж самі комунальні послуги. Ми кожен день працюємо задля того, щоб в наших кранах була вода. Але зараз ми потребуємо вашої допомоги, — йдеться у зверненні.

За їхніми словами, під час представлення нового керівника підприємства звучала інформація про можливу зміну його статусу з комунального на приватний. Працівники висловили думку, що це може призвести до поступового занепаду підприємства та подальшої приватизації.

— На представленні нового генерального директора прозвучало про зміну статусу підприємства з місцевого на приватне. Для цього потрібно для початку розвалити підприємство, щоб потім за безцінь його продати. А новий власник буде підвищувати тарифи, зменшувати витрати на техніку, заробітну плату, нове скорочення прийде. Він буде думати за свій карман, а не за Миколаїв та місцян, — сказано у відео.

Також у зверненні йшлося про критику нової управлінської команди. Працівники заявили, що керівництво, на їхню думку, не володіє достатніми знаннями про специфіку роботи підприємства, а комунікація з колективом є незадовільною.

— На сьогодні ми маємо таке: підприємством керує людина, яка зовсім не розуміє, не володіє знаннями про нашу роботу. Лише кілька вказівок Ізюмова: «чекайте техніку», «рвіть кабелі», «працюйте без самоскидної техніки», «висипайте ґрунт та болото на проїжджу частину». В першу чергу треба зберегти фахівців та проявити себе в питанні підвищення заробітної плати та підвищення розрядів. Ми — люди, котрі працюють і в спеку, і в мороз, по шию в воді. Але навіть познайомитися з нами за три місяці роботи новий директор так і не зміг. Як новий директор спілкується з людьми? Хамство — це неприпустимо! Ми — працівники «Миколаївводоканалу», котрі працюють під обстрілами, у повітряну тривогу. Під час тривоги працівники не тікають в укриття, а працюють далі, щоб відновлювати мережі після пошкодження солоною водою. Щоб наші містяни були з водою, у будь-якому випадку звертаємось до жителів Миколаєва, — заявили працівники.

Працівники також висловили занепокоєння щодо можливого скорочення посад і втрати ключових фахівців, які мають багаторічний досвід роботи у водопровідній та каналізаційній сферах.

Серед вимог, озвучених у відео:

— звільнення генерального директора Геннадія Ізюмова;

— перевірка діяльності наглядової ради;

— повернення до роботи технічного фахівця Василя Тельпіса (за його згодою);

— скасування скорочень посад керівників цехів і мереж;

— підвищення заробітної плати та перегляд розрядів.

Окремо працівники наголосили на ролі попереднього керівництва під час відновлення водопостачання в період подачі солоної води.

— Коли підключили солону воду, це була заслуга не Сєнкевича, а Тельпіса. Завдяки його грамотному керівництву та завдяки рукам працівників водомережі й каналізації ми відновили водопостачання. Нехай вона була не ідеальна, солона, але всьому цьому головою був Тельпіс — він та наші два відділи. А зараз це повністю множать на нуль. Це нечесно. Новий директор водоканалу Ізюмов сказав, що Наглядова рада вимагає звільнення з посад керівників наших відділів водомережі та каналізації. Це провідні фахівці, котрі мають не лише величезний досвід роботи, а й вищу освіту відповідно до своїх професій. Вони не прийшли з інших сфер чи галузей.





Так само чинили тиск і на Тельпіса — грамотного професіонала своєї справи. Всі забули, коли наш водоканал був найкращим в Україні..., — сказала одна з працівниць.

Працівники наголосили, що не бачать позитивних змін за останній період.

— Хтось щось позитивне може сказати про ці зміни, які за останні два місяця? Нічого, — заявили вони.

Вони також підкреслили, що підприємству потрібні фахівці, а не управлінські зміни, які, на їхню думку, шкодять роботі.

— Нам не потрібні менеджери. Нам потрібні фахівці. Нам потрібні спеціалісти. Нам потрібні інженери! Де були всі ті люди, коли ми тут без води знаходилися? Коли ми стояли в чергах, коли гріли воду, щоб помити наших дітей, і коли ходили на річку, щоб її набрати? Дали цю воду, солону, бо це питання гігієни — якби не було води, не було б чим навіть руки помити. І зараз ми боремося з цими наслідками. Саме тому нам потрібні фахівці. Нам не потрібні якісь наглядові ради, котрі будуть просто наглядати за тим, як ми працюємо. Де вони були тоді, коли треба було щось змінювати? А зараз, коли ми вже все виправили, вони прийшли і звільнили людей, котрі саме цим і займалися! – сказали працівники підприємства.

У зверненні працівники повідомили, що керівник підприємства Геннадій Ізюмов не відповів на низку питань, зокрема щодо зарплат і кадрових рішень, та, за їхніми словами, заявив, що колектив «перекручує ситуацію».

Нагадаємо, що у наглядовій раді «Миколаївводоканалу» спільно з директором Геннадієм Ізюмовим заявили, що підприємство перебуває у критичному фінансовому стані, що є наслідком тривалої управлінської кризи, неефективного менеджменту та системних проблем у роботі підприємства.

Як відомо, що під час зустрічі працівників водоканалу з новим генеральним директором Геннадієм Ізюмовим 15 квітня тема звільнення технічного директора Василя Тельпіса. Аудіозапис цієї розмови є в розпорядженні редакції «МикВісті».

Під час зустрічі працівники заявили, що звільнення Тельпіса стало для них несподіванкою, оскільки він працював на водоканалі з 1980-х років та після смерті Бориса Дуденка виконував обов’язки керівника.

Геннадій Ізюмов на зустрічі запевнив, що рішення про звільнення не ухвалював. За його словами, Тельпіса звільнила Наглядова рада.

Однак після цього у наглядовій раді МКП «Миколаївводоканал» заявили, що не ухвалювали рішення про звільнення технічного директора підприємства Василя Тельпіса, як про це раніше повідомив новий гендиректор Геннадій Ізюмов.

Водоканал отримав нового керівника: що відомо про Ізюмова

Наприкінці січня 2026 року у Миколаєві призначили нового генерального директора КП «Миколаївводоканал». Ним став Геннадій Ізюмов — колишній керівник та головний інженер проєктів будівництва об’єктів водопостачання КП «Маріупольводоканал».

Його призначення відбулося після конкурсу, у якому брали участь 19 кандидатів. До цього підприємство очолював Борис Дуденко, який керував водоканалом з 2016 року та помер 15 жовтня 2025 року після тривалої хвороби.

Під час конкурсного відбору Геннадій Ізюмов презентував план роботи на перші 100 днів, який передбачав діагностику стану підприємства, стабілізацію операційних процесів, посилення управлінської дисципліни, налагодження взаємодії з наглядовою радою та міською владою, а також підготовку середньострокової стратегії розвитку.

Також в лютому для підприємства «Миколаївводоканал» затвердили перелік показників ефективності діяльності, за якими надалі оцінюватимуть роботу підприємства.