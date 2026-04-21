Наглядова рада та новий директор водоканалу заявили про критичний стан КП через попередніх керівників. Фото: архів МикВісті

У наглядовій раді «Миколаївводоканалу» спільно з директором Геннадієм Ізюмовим заявили, що підприємство перебуває у критичному фінансовому стані, що є наслідком тривалої управлінської кризи, неефективного менеджменту та системних проблем у роботі підприємства.

У їхній спільній заяві зазначається, що фінансові показники підприємства свідчать про глибоку кризу.

Вказується, що згідно з фінансовим планом на 2026 рік, збитки можуть сягнути 667,4 мільйона гривень, при цьому ситуацію ускладнює зростання вартості електроенергії та пального. Рівень рентабельності залишається від’ємним, а дебіторська заборгованість станом на початок квітня досягла майже 258 мільйонів гривень.

«Це хронічні проблеми, які накопичувались роками і свідчать про глибоку кризу, спричинену не лише низькими тарифами на послугу водопостачання, але і неефективним попереднім менеджментом, яку неможливо подолати «косметичними» методами», — йдеться у заяві.

У раді підкреслюють, що ці проблеми накопичувалися роками та пов’язані не лише з тарифною політикою, а й із неефективним управлінням. Саме тому, на їхню думку, вирішити ситуацію точковими змінами неможливо.

«Відповідно до статуту підприємства, обрання і призначення керівника відбувається за результатами відкритого конкурсного відбору, який проводить наглядова рада. Для залучення якомога більшої кількості кандидатів з відповідним досвідом було залучено незалежного рекрутера, оплату послуг якого здійснила Антикорупційна ініціатива ЄС. Було отримано 19 заявок від кандидатів. Василь Тельпіс свою кандидатуру на посаду Генерального директора не подавав», — вказкно у документі.

До створення наглядової ради відповідальність за управління комунального підприємства було фактично на мері Олександру Сенкевичу, який укладав контракт з менеджментом.

«На підприємстві була відсутня належна операційна звітність, не здійснювалась оцінка роботи аварійних бригад і контролю роботи контролерів. В січні 2026 року наглядовою радою було виявлено, що ліквідація витоків часто тривала до десяти днів, а культура виконання робіт є низькою», — йдеться у документі.

Також зазначається, що соціологічні опитування, проведені на початку 2026 року, підтверджують високий рівень невдоволення як серед мешканців Миколаєва, так і серед працівників підприємства. Громада скаржиться на якість водопостачання, повільне реагування на аварії та недостатній контроль за роботою персоналу. Водночас співробітники вказують на застарілі підходи до управління, нестачу ресурсів, неналежні умови праці та потребу в оновленні керівництва.

Окремо відзначаються ризики корупції: понад половина опитаних працівників заявили, що не почувалися б у безпеці, повідомляючи про можливі зловживання.

«Враховуючи зазначені системні проблеми, наглядова рада за пропозицією генерального директора змінює організаційну структуру підприємства і запроваджує механізми контролю за використанням ресурсів. Вже почав роботу відділ безпеки, триває робота над створенням Служби внутрішнього аудиту та планується проведення незалежного аудиту. Такі зміни дозволять виконавчому керівництву розпочати ефективніше використовувати ресурси підприємства, покращити умови праці, підвищити якість послуг з водопостачання і водовідведення для громади в межах наявних ресурсів», — вказується у документі.

Спільну заяву підписала голова Наглядової ради Ганна Монтавон та директор «Миколаївводоканалу» Геннадій Ізюмов.

Нагадаємо, що під час зустрічі працівників водоканалу з новим генеральним директором Геннадієм Ізюмовим 15 квітня тема звільнення технічного директора Василя Тельпіса. Аудіозапис цієї розмови є в розпорядженні редакції «МикВісті».

Під час зустрічі працівники заявили, що звільнення Тельпіса стало для них несподіванкою, оскільки він працював на водоканалі з 1980-х років та після смерті Бориса Дуденка виконував обов’язки керівника.

Геннадій Ізюмов на зустрічі запевнив, що рішення про звільнення не ухвалював. За його словами, Тельпіса звільнила Наглядова рада.

Однак після цього у наглядовій раді МКП «Миколаївводоканал» заявили, що не ухвалювали рішення про звільнення технічного директора підприємства Василя Тельпіса, як про це раніше повідомив новий гендиректор Геннадій Ізюмов.

Водоканал отримав нового керівника: що відомо про Ізюмова

Наприкінці січня 2026 року у Миколаєві призначили нового генерального директора КП «Миколаївводоканал». Ним став Геннадій Ізюмов — колишній керівник та головний інженер проєктів будівництва об’єктів водопостачання КП «Маріупольводоканал».

Його призначення відбулося після конкурсу, у якому брали участь 19 кандидатів. До цього підприємство очолював Борис Дуденко, який керував водоканалом з 2016 року та помер 15 жовтня 2025 року після тривалої хвороби.

Під час конкурсного відбору Геннадій Ізюмов презентував план роботи на перші 100 днів, який передбачав діагностику стану підприємства, стабілізацію операційних процесів, посилення управлінської дисципліни, налагодження взаємодії з наглядовою радою та міською владою, а також підготовку середньострокової стратегії розвитку.

Також в лютому для підприємства «Миколаївводоканал» затвердили перелік показників ефективності діяльності, за якими надалі оцінюватимуть роботу підприємства.