Колектив водоканалу виступив проти нового директора та дій наглядової ради: «Ви дивитесь в очі і брешете»

Співробітники Миколаївводоканалу під час семінару 10 грудня. Деякі співробітники вже звільнилися. Фото: Facebook МКП Миколаївводоканал

Працівники комунального підприємства «Миколаївводоканал» готують звернення до міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича з вимогою звільнити новопризначеного директора Геннадія Ізюмова.

Про це стало відомо під час зустрічі колективу з новим гендиректором 15 квітня, аудіозапис якої є в розпорядженні редакції «МикВісті».

За словами Геннадія Ізюмова, на підприємстві сформувався дисбаланс між адміністративним і виробничим персоналом, а частина функцій дублюється. Він зазначив, що управлінська структура ускладнилася з часом, що, на його думку, впливає на ефективність комунікації.

Працівники ж підприємства не згодні з тим, як він планує скоротити адміністративний апарат. На думку колективу це може паралізувати роботу аварійних ремонтних бригад.

У своїх доводах новий керівник порівняв структуру зі штатним розписом до 2010 року. За його словами, кількість керівників зросла на 15 посад і це призвело до дублювання функцій.

— У нас дуже роздутий адміністративний штат. Відбувається дублювання функцій. Якщо подивитися на співвідношення майстрів і адміністративних працівників до кількості робітників — є очевидний перекіс. Через це інформація до вас доходить надто довгим шляхом, — сказав Геннадій Ізюмов.

Як приклад він приводив досвід Маріуполя, де при схожій кількості мереж структура управління була значно простішою. Він заявив, що хоче запровадити схожу модель у Миколаєві — з прямою комунікацією між майстрами, керівниками районів та директором.

— Ми проведемо цей формат. Майстри й керівники районів будуть безпосередньо мені в кабінеті розповідати, чим вони займаються і що їм потрібно. Бо коли є прошарок із 15 керівників, часто виникає викривлення інформації. Виходить як зіпсований телефон: я кажу одне, а до вас доходить зовсім інше, — зазначив він.

Водночас директор запевнив, що мова йде лише про скорочення адміністративного апарату, а не робітничих бригад.

— Є технічна дирекція, яка зараз подивиться роботу кожного відділу і ухвалить рішення. Мова абсолютноне йде про якусь реорганізацію і скорочення робочих точок. Тут взагалі про це мова не йде. Мова йде тільки про адміністративний персонал, — сказав він.

Натомість працівники «Миколаївводоканалу» виступили проти таких підходів. Вони наполягають, що нинішня система управління є зрозумілою та ефективною для виконання щоденних завдань. Бо саме начальники та майстри координують роботу бригад у режимі реального часу: визначають пріоритетність завдань, розподіляють техніку та реагують на аварійні ситуації.

— У нас є начальник. Ми звикли до неї, вона нас координує. Прийшли зранку — вона каже, що робити: куди їхати, яку техніку брати, — пояснили працівники.

Також частина колективу критично висловилася щодо нових управлінських підходів і посад. За словами працівників, «технічні директори» — це «вигадані професії», які не мають реального впливу на виробничий процес. Вони наголосили, що керівники підрозділів виконують важливі виробничі функції, а не лише адміністративні.

— Абсолютно різні обов’язки. Ви трошки не розумієте, Геннадію Івановичу, на жаль. Якщо у вас таке було в Маріуполі, це не означає, що там було класно. У нас є чітке коригування роботи, — зазначила одна з працівниць.

У ході обговорення також виникла суперечка щодо організації робіт на об’єктах, зокрема прибирання після розкопок. Працівники заявили, що виконують ці роботи після завершення основних завдань, тоді як керівник наполягав на негайному прибиранні.

— Якщо ви на проїжджу частину висипали землю — ви зобов’язані її прибрати, — заявив Ізюмов. — Це робота, ми потім приберемо. Коли закінчимо, – пояснили працівники у відповідь. Після цього конфлікт загострився, коли працівники звинуватили директора у суперечливих вказівках. — Згадайте, що ви говорили в кабінеті директора… Можете висипати сміття, якщо немає техніки… Ви дивитесь в очі і брешете. Так не можна, — заявив один із присутніх.

У відповідь директор повідомив про намір запровадити технологічні карти виконання робіт. Як приклад проблем в організації процесів він навів ситуацію на вулиці Погранична (колишня вулиця Чигрина), де після робіт залишили купу ґрунту, яку розмило водою. За словами керівника, такі випадки свідчать про відсутність належної координації між бригадами.

Натомість працівники пояснювали, що не завжди мають можливість відразу прибирати після розкопок через брак техніки або особливості робіт.

Під час зустрічі також порушували питання безпеки робіт і відповідальності.

— Хто відповідає за безпечну роботу бригад? Хто буде сидіти в тюрмі, якщо, не дай Бог, щось станеться?, — запитав один із працівників.

Крім того, колектив наголосив, що саме виробничі працівники забезпечують стабільну роботу підприємства, особливо під час війни.

— Це ми, за рахунок нас водоканал працює… Коли почалася війна — ми залишилися і працюємо, — сказав один із них.

Працівники підприємства. Фото: Facebook МКП «Миколаївводоканал»

Робітники заявили про низькі зарплати, відсутність кар’єрного зростання та нестачу інструментів і спецодягу. За їхніми словами, працівники можуть роками працювати з одним розрядом і зарплатою близько 12 тисяч гривень, а частину інструментів купувати власним коштом.

— За 12 тисяч працюємо тут — у болоті. Взимку машини не опалюються, ми палимо картон, щоб зігрітися. Люди після цього хворіють. Ні зарплати, ні розрядів, ні інструментів, ні нормального спецодягу. Матеріали беремо за свої гроші, — додав працівник водоканалу.

У відповідь Геннадій Ізюмов пообіцяв змінити підхід до забезпечення бригад і заявив, що до кінця місяця мають сформувати перелік необхідного інструменту, який видаватимуть працівникам під персональну відповідальність. За попередніми розрахунками на закупівлю інструментів вже необхідно виділити щонайменше 1,5 мільйона гривень.

Під час зустрічі також порушили питання звільнення технічного директора підприємства Василя Тельпіса, який працював на водоканалі з 1980-х років та після смерті Бориса Дуденка виконував обов’язки керівника.

— Кожен приходив і хотів зробити краще. Але для нас це був шок, коли після вашого приходу звільнили Тельпіса — людину, яка фактично будувала цей водоканал десятиліттями, — зазначив він.

Йдеться про Василя Тельпіса, який працював на підприємстві з 1985 року і після смерті генерального директора Бориса Дуденка виконував обов’язки керівника. Раніше МикВісті писали, що Василь Телпіс написав заяву на звільнення 3 квітня, пропрацювавши понад 40 років на водоканалі.

У відповідь Геннадій Ізюмов заявив, що не ухвалював рішення про звільнення.

— Я його не звільняв. Його звільнила Наглядова рада. Я підпорядковуюся Наглядовій раді, — сказав він.

Втім, працівники поставили це під сумнів і звинуватили керівника у нещирості.

— Ви сказали: «Ви звільняєтесь». А якщо ні — посаду скоротять. Це ваші слова. Не треба зараз розповідати інше. Навіщо ви брешете? — відповіла одна з працівниць.

Василь Тельпіс та мер Миколаєва Олександр Сенкевич під час будівництва дюкера у мікрорайон Соляні. Фото прес-служби Миколаївводоканалу

Наприкінці зустрічі сторони так і не дійшли згоди щодо майбутнього окремих посад, зокрема начальника водопровідної мережі. Робітники запитали, чи збережеться ця позиція, однак Геннадій Ізюмов відповів, що працівники можуть «перейти на інші посади», а сама структура вже змінюється.

— У нас наказ запущений, посада скорочена, — зазначив він.

Це викликало різку реакцію колективу. Працівники наполягали, що ліквідація цієї ланки управління зруйнує налагоджену систему роботи.

— Ви своїми діями валите все, що відпрацьовано роками. Якщо все замкнути на одному керівнику — система просто стане, — заявили вони.

Начальниця водопровідної мережі наголосила, що її робота є частиною виробничого процесу, а не адміністративною функцією.

— Я не адміністративний штат. У мене свої задачі, яких ви поки не розумієте, — сказала вона.

Колектив висунув вимоги: зберегти посаду начальника водопровідної мережі, переглянути зарплати та розряди. В іншому випадку працівники пригрозили не виходити на роботу.

— Це як відрубати голову від тіла. Ви вибиваєте фундамент, — заявила одна з працівниць.

Зустріч завершилася без результату. Частина колективу заявила, що керівництво не дало відповідей на ключові питання.

Наглядова рада водоканалу

Наглядова рада КП «Миколаївводоканал» — це колегіальний орган, який здійснює стратегічний контроль за діяльністю підприємства, затверджує ключові управлінські рішення, фінансові плани та оцінює роботу керівництва. Вона не втручається в операційну діяльність, впливає на призначення та оцінку директора, однак не буде звільняти чи наймати працівників на інших рівнях.

Рішення про створення наглядових рад у комунальних підприємствах Миколаєва ухвалили у 2024 році в межах реформи корпоративного управління. «Миколаївводоканал» став першим КП у місті, де почали формувати такий орган.

Позаштатна радниця міського голови Миколаєва Юлія Мінчева зазначала, що наглядові ради все ж будуть керівним органом, а не дорадчим, із відповідальністю за ухвалені рішення. Вони матимуть як юридичну, так і фінансову відповідальність за свої дії.

У січні 2025 року було оголошено конкурс на відбір незалежних членів, а 29 травня 2025 року міська рада затвердила перший склад ради.

До складу наглядової ради КП «Миколаївводоканал» увійшли п’ятеро членів, серед яких:

Андрій Гайдуцький (Україна), доктор економічних наук магістр міжнародних економічних відносин (КНУ ім. Т. Шевченка) та MBA зі спеціалізацією в стратегії й корпоративному управлінні (KDI School, Південна Корея). Андрій Єфімов (Україна), магістр банківської справи, має понад 20 років професійного досвіду у сфері фінансів, управління ризиками та корпоративного управління. Сергій Шкляр (Україна), доктор юридичних наук, спеціаліст з міжнародного права (Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка) та економіки підприємства. Бйорн Кааре Єнсен (Данія), європейський експерт у сфері управління водними ресурсами з майже 40-річним професійним і виконавчим досвідом. Ганна Монтавон (Україна), засновниця та керівниця Mykolaiv Water Hub, юристка з міжнародним досвідом, спеціалізується на водній інфраструктурі, державно-приватному партнерстві та правовій підтримці муніципального розвитку.

Після перших результатів опитування, голова наглядової ради Ганна Монтавон пообіцяла чути людей й реагувати на їх скарги. Скрин: Facebook МКП «Миколаївводоканал»

9 березня Наглядова рада повідомила, що провела перше опитування співробітників підприємства й результати показали, що більшість працівників «зберігають лояльність до підприємства». У пресрелізі також наголошувалось, про значний рівень довіри до підприємства як роботодавця.

Наглядова рада розглядає це опитування як перший крок до формування більш відкритої культури управління на підприємстві, де думка працівників є важливою частиною розвитку та модернізації «Миколаївводоканалу», - вказувалось у повідомленні.

Водоканал отримав нового керівника: що відомо про Ізюмова

Наприкінці січня 2026 року у Миколаєві призначили нового генерального директора КП «Миколаївводоканал». Ним став Геннадій Ізюмов — колишній керівник та головний інженер проєктів будівництва об’єктів водопостачання КП «Маріупольводоканал».

Його призначення відбулося після конкурсу, у якому брали участь 19 кандидатів. До цього підприємство очолював Борис Дуденко, який керував водоканалом з 2016 року та помер 15 жовтня 2025 року після тривалої хвороби.

Під час конкурсного відбору Геннадій Ізюмов презентував план роботи на перші 100 днів, який передбачав діагностику стану підприємства, стабілізацію операційних процесів, посилення управлінської дисципліни, налагодження взаємодії з наглядовою радою та міською владою, а також підготовку середньострокової стратегії розвитку.

Також в лютому для підприємства «Миколаївводоканал» затвердили перелік показників ефективності діяльності, за якими надалі оцінюватимуть роботу підприємства.