У Миколаєві хочуть створити наглядові ради для комунальних підприємств для контролю діяльності

Комунальне підприємство «Миколаївводоканал». Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві хочуть створити наглядові ради для комунальних підприємств, щоб підвищити прозорість і контроль за їхньою діяльністю. Першим підприємством, де планують запровадити такий орган може стати «Миколаївводоканал».

Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті Миколаївської міської ради.

Проєкт передбачає формування незалежного органу, який слідкуватиме за витратами та оцінюватиме ефективність управління ресурсами. Наглядова рада складатиметься з фахівців у сферах фінансів, права та менеджменту. Ці експерти зможуть аналізувати витрати, перевіряти звітність і контролювати виконання фінансових планів комунальними підприємствами.

«З метою забезпечення прозорого та ефективного контролю фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Миколаївської міської ради, вдосконалення управління ними, доброчесності та ефективності їх роботи», — йдеться в проєкті рішення.

Проєкт рішення про створення наглядових рад на міських КП. Скриншот з документу Проєкт рішення про створення наглядових рад на міських КП. Скриншот з документу

Члени наглядової ради комунальних підприємств міста повинні відповідати певним критеріям. Зокрема, необхідний досвід управлінської роботи, бажано в сфері комунального господарства, а також вища освіта в галузі економіки, права чи менеджменту. Кандидати повинні бути незалежними від політичних та економічних інтересів, мати добрі комунікативні навички та знати законодавство, що регулює діяльність комунальних підприємств.

Для оцінки кандидатур планують створити конкурсну комісію, до складу якої увійдуть зокрема представники міської ради . Остаточний вибір членів ради відбуватиметься шляхом голосування на сесії міської ради.

Нагадаємо, у Миколаєві ще на двох комунальних підприємствах міста перевірятимуть доброчесність. Після чого їх реформують. У листопаді перевірки мають стартувати на комунальних підприємствах «Миколаївоблтеплоенерго» та КП «Миколаївелектротранс». Зазначається, що оцінюватимуть рівень управління, прозорості та підзвітності КП, визначать потенційні корупційні ризики.

Зазначимо, що 5 березня міжнародна компанія Deloitte, яка входить до четвірки найбільших аудиторів світу, презентувала результати оцінки доброчесності комунального підприємства«Миколаївводоканал». Підприємство отримало 579 балів із 1025 можливих.