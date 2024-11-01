Аудитори перевірить роботу «Миколаївоблтеплоенерго» та «Миколаївелектротранс»

Аудитори перевірить на доброчесність роботу двох миколаївських КП Фото: pixabay

У Миколаєві ще на двох комунальних підприємствах міста перевірятимуть доброчесність. Після чого їх реформують

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

У листопаді перевірки мають стартувати на комунальних підприємствах «Миколаївоблтеплоенерго» та КП «Миколаївелектротранс». Зазначається, що оцінюватимуть рівень управління, прозорості та підзвітності КП, визначать потенційні корупційні ризики.

«Після отримання детальних звітів будемо робити висновки, виконувати рекомендації та впроваджувати відповідні реформи», — додав Олександр Сєнкевич.

Також він повідомив, що Антикорупційна ініціатива ЄС вже оголосила конкурс для пошуку компанії, яка і проведе оцінку доброчесності на комунальних підприємствах міста.

Також мер нагадав, що схожу перевірку минулого року пройшло підприємство «Миколаївводоканал».

«Зараз там активно триває реформа корпоративного врядування та впровадження нових практик проведення закупівель. Це те, що було серед головних рекомендацій експертів після оцінки доброчесності», — додав він.

Нагадаємо, що 5 березня міжнародна компанія Deloitte, яка входить до четвірки найбільших аудиторів світу, презентувала результати оцінки доброчесності комунального підприємства «Миколаївводоканал». Підприємство отримало 579 балів із 1025 можливих.