  • пʼятниця

    1 листопада, 2024

  • 15.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 1 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 15.4° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Аудитори перевірить роботу «Миколаївоблтеплоенерго» та «Миколаївелектротранс»

Аудитори перевірить на доброчесність роботу двох миколаївських КП Фото: pixabayАудитори перевірить на доброчесність роботу двох миколаївських КП Фото: pixabay

У Миколаєві ще на двох комунальних підприємствах міста перевірятимуть доброчесність. Після чого їх реформують

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

У листопаді перевірки мають стартувати на комунальних підприємствах «Миколаївоблтеплоенерго» та КП «Миколаївелектротранс». Зазначається, що оцінюватимуть рівень управління, прозорості та підзвітності КП, визначать потенційні корупційні ризики.

«Після отримання детальних звітів будемо робити висновки, виконувати рекомендації та впроваджувати відповідні реформи», — додав Олександр Сєнкевич.

Також він повідомив, що Антикорупційна ініціатива ЄС вже оголосила конкурс для пошуку компанії, яка і проведе оцінку доброчесності на комунальних підприємствах міста.

Також мер нагадав, що схожу перевірку минулого року пройшло підприємство «Миколаївводоканал».

«Зараз там активно триває реформа корпоративного врядування та впровадження нових практик проведення закупівель. Це те, що було серед головних рекомендацій експертів після оцінки доброчесності», — додав він.

Нагадаємо, що 5 березня міжнародна компанія Deloitte, яка входить до четвірки найбільших аудиторів світу, презентувала результати оцінки доброчесності комунального підприємства «Миколаївводоканал». Підприємство отримало 579 балів із 1025 можливих.

Останні новини про: Миколаївська міська рада

Депутати міськради погодили назви для двох зелених зон у Миколаєві
Миколаїв став частиною «Револьверного фонду» енергоефективності. Що це означає?
На підтримку «плану перемоги» Зеленського голосували депутати від усіх партій в міськраді: список

Читайте також:

новини

На підтримку «плану перемоги» Зеленського голосували депутати від усіх партій в міськраді: список

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Зруйнований часом», — у центрі Миколаєва зникає історична будівля музколеджу

Юлія Бойченко
новини

Адвокат викрив миколаївського суддю Алєйнікова у спілкуванні з фігурантом поза процесом: вимагає відводу

Аліса Мелік-Адамян
новини

Як діяти, якщо ви знайшли міну: інструкція від рятувальників

Юлія Бойченко
новини

Кім пояснив депутатам міськради Миколаєва, чому потрібно підтримувати «план перемоги» Зеленського

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Миколаївська міська рада

На підтримку «плану перемоги» Зеленського голосували депутати від усіх партій в міськраді: список
Миколаїв став частиною «Револьверного фонду» енергоефективності. Що це означає?
Депутати міськради погодили назви для двох зелених зон у Миколаєві

У Миколаєві трамвай зійшов з рейок та врізався у стовп

На підтримку «плану перемоги» Зеленського голосували депутати від усіх партій в міськраді: список

4 години тому

За минулу добу вогнеборці загасили шість пожеж на Миколаївщині: горіли будинки та господарчі споруди

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні