«Це революційні зміни», — наглядова рада «Миколаївводоканалу» тепер може призначати аудитора та має звітувати раз на рік

Комунальне підприємство «Миколаївводоканал». Архівне фото «МикВісті»

Депутати внесли зміни до роботи наглядової ради одного з комунальних підприємств Миколаєва. Наразі розпочато процес формування складу наглядової ради лише КП «Миколаївводоканал».

Відповідне рішення вони ухвалили під час онлайн-засідання сесії міської ради 30 січня, пишуть «МикВісті».

Загалом до рішення «Про наглядову раду комунального підприємства Миколаївської міської ради» внесли вісім змін та доповнень, зокрема:

засідання може відбутися у разі, якщо на ньому присутні більше половини членів конкурсної комісії;

наглядова рада може запровадити на підприємстві посаду внутрішнього аудитора, ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера, які будуть підзвітні наглядовій раді. Ці посади обираються наглядовою радою за результатами відкритого конкурсу;

голова наглядової ради має звітувати перед Миколаївською міською радою не рідше одного разу на рік із запрошенням представників громадських рад та місцевих медіа.

— Наша задача, щоб наші комунальні підприємства були прозор і підзвітні. Це вимога наших партнерів, якщо ми хочемо отримати допомогу. Європейська антикорупційна ініціатива пропрацювала це питання. Я можу сказати, що це революційні зміни для Миколаєва, – сказав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Наглядові ради для КП Миколаєва

Створення наглядових рад для комунальних підприємств Миколаєва анонсували на початку листопада 2024 року.

Передбачається, що наглядова рада має бути незалежним органом, який слідкуватиме за витратами та оцінюватиме ефективність управління ресурсами на підприємстві.

А першим підприємством, де запроваджують такий орган, став «Миколаївводоканал». У січні 2025 року розпочався конкурс на посади трьох незалежних членів наглядової ради КП.

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Хоча питання заробітної плати членів наглядових рад остаточно ще не вирішене, мер Миколаєва вже наводив досвід роботи наглядової ради на «Львівводоканалу». Там заробітна плата одного члена наглядової ради становить 4 тисячі гривень на годину, але не більше 42 тисяч гривень на місяць для кожного члена ради. А радниця міського голови вважає, що знайти 2,5 мільйонів гривень на утримання КП з бюджету міста «не є критичною витратою».

Редакція «МикВісті» запитала депутатів міської ради, що вони думають з приводу створення наглядових рад.

Депутат міської ради Артем Ільюк назвав це непоганою ідеєю. На його думку, створення наглядових рад має створити противагу позиції влади.

А депутатка міської ради від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська розкритикувала таку ініціативу. За її словами, ця ініціатива виглядає дивно і необґрунтовано, особливо на тлі збільшення витрат на утримання персоналу.

Водночас депутатка Єлизавета Трищанович підтримала ініціативу щодо створення наглядових рад. А депутат міської ради Сергій Кантор заявив, що не заперечує проти їх створення, однак лише за умови, що їх члени працюватимуть на безоплатній основі.