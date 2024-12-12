Наглядові ради при миколаївських КП будуть керівним органом з відповідальністю за їх рішення, — радниця Сєнкевича

Миколаївське комунальне підприємство «Миколаївводоканал». Архівне фото «МикВісті»

Наглядові ради, які створюють при комунальних підприємствах Миколаєва, виконуватимуть роль колективних керівних органів та нестимуть відповідальність за прийняті рішення. Їхня основна задача – забезпечувати стратегічний розвиток підприємств та контролювати ефективність роботи керівництва.

Про це в коментарі «МикВісті» повідомила позаштатна радниця міського голови Миколаєва Юлія Мінчева.

Радниця пояснила, що основною функцією наглядових рад буде формування та контроль за реалізацією стратегічних рішень. При цьому рада працюватиме у взаємодії з керівником підприємства, але без втручання в операційну діяльність.

— Це буде рада, яка відповідатиме за стратегічний розвиток підприємства, реалізацію стратегії та фінансових інвестиційних планів, — сказала Юлія Мінчева.

Щодо впливу на кадрові рішення, радниця міського голови уточнила, що ради матимуть важливу роль у призначенні керівників підприємств та контролі їхньої роботи. При цьому всі управлінські процеси, які виходять за межі стратегічного рівня, залишаться за менеджментом.

— Вони не будуть втручатися в операційну діяльність, організовуватимуть процес оцінки директора, його призначення і звільнення, але не будуть звільняти чи наймати працівників на інших рівнях. Схема така: наглядова рада обирає директора, оцінює його роботу, затверджує стратегію, яку формує менеджмент. Потім вона контролює директора на шляху виконання цієї стратегії та звітує міському голові й депутатам про реалізацію планів, — сказала Юлія Мінчева.

Позаштатна радниця миколаївського міського голови Юлія Мінчева. Фото: medialab.online

Радниця підкреслила, що наглядові ради все ж будуть керівним органом, а не дорадчим, із відповідальністю за ухвалені рішення. Вони матимуть як юридичну, так і фінансову відповідальність за свої дії. За невиконання рекомендацій наглядової рада, вона матиме повноваження звільнити директора підприємства.

— У них буде відповідальність за їхні рішення, яка буде як майновою, так і немайновою, адже рішення, які вони ухвалюють, безпосередньо впливають на розвиток підприємства. У них буде підписаний договір з підприємством. Будуть внесені зміни до статуту, який передбачить таку структуру. Таким чином, вони стануть керівним органом, а не дорадчим. Завдання, які наглядова рада ставить директору, є обов’язковими для виконання. Якщо директор їх не виконує, рада проводить оцінку його роботи й має повноваження його звільнити, — розповіла Юлія Мінчева.

Щодо заробітної плати членів наглядових рад, питання поки що остаточно не вирішено. В коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що першочерговим завданням є формування ради і визначення кандидатів, а фінансові аспекти будуть опрацьовуватися пізніше.

— Хочу нагадати, що членів наглядових рад буде взагалі п’ятеро. Ми будемо проводити співбесіди щодо їхніх очікувань. Це більше не про зарплату, а про бажання людей зробити Миколаївводоканал кращим і отримати репутаційні дивіденди, — сказав мер.

Раніше, під час пресконференції 20 листопада, як приклад, Олександр Сєнкевич наводив досвід роботи наглядової ради на «Львівводоканалу». Там заробітна плата одного члена наглядової ради становить 4 тисячі на годину.

— В українській історії є приклад підприємства, яке вже впровадило наглядові ради, — це Львівводоканал. У них оплата праці — 4 тисячі гривень за годину, але не більше 42 тисяч гривень на місяць для кожного члена ради, — зазначив міський голова.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Фото «МикВісті»

Юлія Мінчева в коментарі «МикВісті» додала, що розмір оплати в Миколаєві може бути нижчим за львівський. Але, у разі встановлення такої ж заробітної плати для наглядових рад у Миколаєві, загалом комунальним підприємствам необхідно буде виділяти по 2,5 мільйонів гривень на їхнє утримання.

— Навіть якщо це будуть такі суми, як у Львові, то за рік це складатиме приблизно 2,5 мільйона гривень додаткової статті витрат у бюджеті водоканалу. Враховуючи, що місто щомісячно дотує це підприємство (Миколаївводоканал, — прим) на значно більші суми — від 40 до 50 мільйонів, ці 2,5 мільйона не є критичною витратою, — сказала радниця мера.

Зазначимо, що на початку листопада у Миколаєві анонсували створення наглядових рад для комунальних підприємств, щоб підвищити прозорість і контроль за їхньою діяльністю. Передбачається, що наглядова рада буде незалежним органом, який слідкуватиме за витратами та оцінюватиме ефективність управління ресурсами на підприємстві. Першим підприємством, де планують запровадити такий орган, стане «Миколаївводоканал».

Після цього стало відомо, що навесні 2025 року у Миколаєві планують оголосити конкурс на посаду директора комунального підприємства «Миколаївводоканал». Переобрання директора заплановане в рамках початку роботи наглядової ради на підприємстві.