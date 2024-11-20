Сєнкевич заявив, що навесні у Миколаєві планують переобрати директора водоканалу

Комунальне підприємство «Миколаївводоканал». Архівне фото «МикВісті»

Навесні 2025 року у Миколаєві планують оголосити конкурс на посаду директора комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Переобрання директора заплановане в рамках початку роботи наглядової ради на підприємстві, сказав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич на пресконференції 20 листопада.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві хочуть створити наглядові ради для комунальних підприємств, щоб підвищити прозорість і контроль за їхньою діяльністю. Передбачається, що наглядова рада буде незалежним органом, який слідкуватиме за витратами та оцінюватиме ефективність управління ресурсами на підприємстві. Першим підприємством, де планують запровадити такий орган, стане «Миколаївводоканал».

Олександр Сєнкевич розповів, що наглядова рада водоканалу має розпочати роботу навесні 2025 року, а її першочерговим завданням стане проведення конкурсу на посаду директора підприємства.

— Після того як депутати приймуть це рішення, ми маємо провести конкурсний відбір кандидатів до наглядової ради, який плануємо завершити в лютому наступного року. Затверджений персональний склад з весни почне працювати, і першим завданням буде проведення конкурсу на посаду директора підприємства «Миколаївводоканал». Це означає, що наглядова рада буде приймати рішення, кого конкурсантів обрати, — сказав він.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото «МикВісті»

Мер також зазначив, що міськрада планує затвердити подібні наглядові ради й для інших комунальних підприємств міста. За його словами, це фактично позбавить міського голову права призначати директорів комунальних підприємств.

— Хтось скаже, що не може бути так, щоб Сєнкевич відмовився від свого права призначати директора — це ж втрата впливу. Ми хочемо реалізувати процес, коли обрання кандидатів на такі великі підприємства, як «Миколаївводоканал», «Миколаївелектротранс», «Миколаївкомунтранс» та «Миколаївпастранс», відбуватиметься через прозорий конкурс, щоб ці підприємства потім не працювали в інтересах окремих осіб, — сказав Олександр Сєнкевич.

Зазначимо, що чинним директором комунального підприємства «Миколаївводоканал» є Борис Дуденко, який займає цю посаду з 2016 року.

Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко. Архівне фото «МикВісті»

Нагадаємо, у Миколаєві шукають нового директора комунального підприємства «Центральний міський стадіон», замість нещодавно звільненого Володимира Коссе. Днями у Миколаївській міськраді провели співбесіди з кандидатами на посаду.

Зазначимо, що попередній керівник Центрального міського стадіону Володимир Коссе, до складу якого входить спорткомплекс «Зоря» у Миколаєві, звільнився через внутрішню перевірку міською владою після статті «МикВісті» про видачу «липових» чеків відвідувачам комунального басейну.