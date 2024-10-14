Сєнкевич шукає нового директора Центрального стадіону: мотивованого та готового змінювати місто

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич з колишнім директором КУ «Центральний міський стадіон» Володимир Коссе. Архівне фото«МикВісті»

У Миколаєві шукають нового директора комунального підприємства «Центральний міський стадіон», замість нещодавно звільненого Володимира Коссе.

Про конкурс на посаду оголосив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму відеозверненні.

«Ми шукаємо активних, мотивованих людей, які готові змінювати місто. Впевнений, таких кандидатур у Миколаєві вдосталь», — йдеться в повідомленні.

Олександр Сєнкевич також додав, що на посаду директора комунального підприємства розглядатимуть кандидатів, які мають досвід в управлінні персоналом.

— Для того, щоб зайняти цю посаду, не обовʼязково бути видатним спортсменом, потрібно мати досвід управління персоналу ну і активність. Ми відберемо резюме найкращих кандидатів, призначимо співбесіду, і призначимо директора, — сказав мер.

До повідомлення про пошук кандидатури міський голова прикріпив електронну адресу, куди бажаючі зайняти посаду директора «Центрального міського стадіону» можуть надсилати свої резюме: hr@mkrada.gov.ua

«Липові» чеки у басейні «Зоря»

Нагадаємо, керівник Центрального міського стадіону Володимир Коссе, до складу якого входить спорткомплекс «Зоря» у Миколаєві, звільнився через внутрішню перевірку міською владою після статті «МикВісті» про видачу «липових» чеків відвідувачам комунального басейну.

Як виявилось раніше, у миколаївському міському басейні «Зоря» при купівлі абонементів готівкою містянам видають заздалегідь надруковані чеки інших покупців. У цих чеках не збігається дата, час оплати, а також інші специфічні позначки фіскальних чеків, що може свідчити про неконтрольований обіг готівки у комунальному закладі.

Що не так з чеками в комунальному басейні «Зоря». Зображення «МикВісті»

Тоді «МикВісті» звернулися до Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області за коментарем щодо надання невірних чеків підприємствами, які працюють з готівковою формою оплати. У пресслужбі відомства додали, що фіскальний чек має містити обов’язкові реквізити, зокрема дату, час та форму оплати. «У разі відсутності в документі хоча б одного з обов’язкових реквізитів, такий документ не приймається як розрахунковий». При здійсненні розрахункових операцій у готівковій формі підприємці мають вести облік касових операцій у національній валюті.

Як повинен виглядати чек при розрахунку готівкою. Ілюстрація «МикВісті»

Після цієї публікації Миколаївська міська рада заявила, що проведе службове розслідування. Пізніше миколаївські депутати під час засідання комісії з законності запропонували також звернутися до податкової з проханням перевірити дотримання касової дисципліни у комунальному басейні «Зоря».

Ремонт спорткомплексу «Зоря»

У травні 2023 року відбувся перший заплив у відремонтованому басейні спорткомплексу «Зоря» в Миколаєві.

Перед цим басейн проінспектував мер Олександр Сєнкевич. Він розповів, що реконструкція спорткомплексу проходить у два етапи. Перший етап передбачав проведення ремонту чаші басейні, роздягалень та інших технічних приміщень, які забезпечуватимуть роботу басейну. Друга черга, яка ще триває, передбачає ремонт спортзали, роздягалень, утеплення будівлі та інші роботи.

Процес передачі «Зорі» у власність міста розпочався ще у серпні 2018 року. За два роки, у березні 2020 року, спорткомплекс передали до комунальної власності Миколаєва. Водночас державне підприємство «Укроборонпром» компенсувало місту 5 мільйонів гривень на ремонт «Зорі».

Після передачі спорткомплексу Олександр Сєнкевич обіцяв запустити басейн «Зоря» восени 2020 року. Проте роботи затягнулися. Восени 2021 року управління капітального будівництва міської ради оголосило торги на капітальний ремонт та реставрацію спорткомплексу «Зоря» з очікуваною вартістю 94 мільйони 915 тисяч 520 гривень.

У грудні 2021 року віце-мер Віталій Луков заявив, що реконструкція спорткомплексу «Зоря» завершиться не раніше за другу половину 2022 року. Пізніше під час реконструкції басейну у спортивному комплексі «Зоря» знайшли 7 тріщин у чаші об'єкта.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич анонсував запуск роботи спорткомплексу «Зоря» у лютому 2022 року. Через початок повномасштабної війни закінчення робіт та запуск басейну знову перенесли.