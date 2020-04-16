Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что уже в этом году планируется запуск бассейна в спортивном комплексе «Зоря».

Об этом он рассказал во время эфира в соцсетях, передают НикВести.

Мэр отметил, что спортивные поля, секции, батуты и т. п. планируют запустить сразу после окончания карантина, а бассейн — как только появится техническая возможность.

— Сегодня осмотрел спорткомплекс «Зоря» с руководителем Центрального городского стадиона, с начальником управления спорта, со всеми заинтересованными. Поставил им задачу сделать все необходимые расчеты, чтобы мы могли запустить этот бассейн в этом году, чтобы мы могли, я думаю, с сентября-октября запустить его уже в работу. Все необходимые технические детали, а также дополнительные финансовые траты, чтобы после карантина этот объект мог работать, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, 26 марта в Николаевской облгосадминистрации были подписаны документы, согласно которым спорткомплекс «Зоря» переходит на баланс города Николаева. Процесс его передачи начался ещё в августе 2018 года.

В январе 2019 года государственный концерн «Укроборонпром» издал указ о передаче спортивного комплекса государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект» в собственность города Николаева.

22 января в ходе визита главы парламента Дмитрия Разумкова, Александр Сенкевич заявил, что государственное предприятие «Укроборонпром» компенсирует городу 5 миллионов гривен на ремонт спорткомплекса «Зоря», который планирует передать в городскую собственность.