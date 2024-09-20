Комісія міськради з законності звернулась до податкової через «липові» чеки у міському басейні «Зоря»

Відремонтований комунальний басейн спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Миколаївські депутати звернуться до податкової з проханням перевірити дотримання касової дисципліни у комунальному басейні «Зоря».

Про це йшлося під час засідання комісії питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності Миколаївської міської ради.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали про те, що у миколаївському міському басейні «Зоря» при купівлі абонементів готівкою містянам видають заздалегідь надруковані чеки інших покупців. У цих чеках не збігається дата, час оплати, а також інші специфічні позначки фіскальних чеків, що може свідчити про неконтрольований обіг готівки у комунальному закладі.

Після чого Миколаївська міська рада пообіцяла провести службове розслідування з приводу видачі «липових» чеків в комунальній установі.

19 вересня, під час засідання комісії з законності депутат міськради Артем Ільюк запропонував членам комісії направити звернення до Державної податкової служби з проханням провести позачергову перевірку басейну «Зоря».

— Нещодавно в інтернет-видання «МикВісті» вийшла стаття, у якій була інформація, що у миколаївському міському басейні «Зоря» при купівлі абонементу готівкою містянам видають заздалегідь надруковані чеки інших покупців. Що має ознаки порушення фіскальної дисципліні та неконтрольованого обігу готівки. Тому у мене пропозиція, так як ми, все ж таки, в першу чергу, комісія з законності, направити у податкову звернення щодо перевірки комунальної установи «Центральний міський стадіон», до якого відноситься басейн, щодо цього факту, — сказав він.

Голова Комісії Олена Кісельова підтримала пропозицію, її внесли до порядку денного. Члени комісії проголосували за звернення до податкової щодо перевірки касової дисципліни комунальної установи.

Раніше, у статті «Як після ремонту працює комунальний басейн «Зоря» журналістка «МикВісті» намагалась дізнатись, скільки заробляє басейн на продажі абонементів. Однак Володимир Коссе, директор комунальної установи, на балансі якої знаходиться басейн, відмовився називати будь-які суми.

Ремонт спорткомплексу «Зоря»

У травні 2023 року відбувся перший заплив у відремонтованому басейні спорткомплексу «Зоря» в Миколаєві.

Перед цим басейн проінспектував мер Олександр Сєнкевич. Він розповів, що реконструкція спорткомплексу проходить у два етапи. Перший етап передбачав проведення ремонту чаші басейні, роздягалень та інших технічних приміщень, які забезпечуватимуть роботу басейну. Друга черга, яка ще триває, передбачає ремонт спортзали, роздягалень, утеплення будівлі та інші роботи.

Процес передачі «Зорі» у власність міста розпочався ще у серпні 2018 року. За два роки, у березні 2020 року, спорткомплекс передали до комунальної власності Миколаєва. Водночас державне підприємство «Укроборонпром» компенсувало місту 5 мільйонів гривень на ремонт «Зорі».

Після передачі спорткомплексу Олександр Сєнкевич обіцяв запустити басейн «Зоря» восени 2020 року. Проте роботи затягнулися. Восени 2021 року управління капітального будівництва міської ради оголосило торги на капітальний ремонт та реставрацію спорткомплексу «Зоря» з очікуваною вартістю 94 мільйони 915 тисяч 520 гривень.

У грудні 2021 року віце-мер Віталій Луков заявив, що реконструкція спорткомплексу «Зоря» завершиться не раніше за другу половину 2022 року. Пізніше під час реконструкції басейну у спортивному комплексі «Зоря» знайшли 7 тріщин у чаші об'єкта.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич анонсував запуск роботи спорткомплексу «Зоря» у лютому 2022 року. Через початок повномасштабної війни закінчення робіт та запуск басейну знову перенесли.