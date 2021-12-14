Первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков заявил, что реконструкция спорткомплекса «Зоря» завершится не раньше второй половины 2022 года.

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря, пишут НикВести.

По словам вице-мэра, помимо внутренних работ много времени займут работы по реконструкции фасада здания спорткомплекса.

— По той информации, которой я владею. Скорее всего, чтобы это был действительно завершенный объект, то это вторая половина следующего (2020 года, – прим.} года, не раньше. Поскольку сейчас основная часть средств – субвенции, местных средств – это внутренние работы, а дальше еще будет идти внешние работы и так далее, – сказал Виталий Луков.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что ремонт и реставрация бассейна спорткомплекса «Зоря» намерены завершить в декабре 2021 года.

Напомним, весной 2020 года мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что бассейн в спортивном комплексе «Зоря» запустят до конца того же года.

При этом в Николаевской облгосадминистрации были подписаны документы, согласно которым спорткомплекс «Зоря» переходит на баланс города Николаева. Процесс его передачи начался ещё в августе 2018 года.

Позже при реконструкции бассейна в спортивном комплексе «Зоря» обнаружили 7 трещин в чаше объекта.