В Николаеве ремонт и реставрация бассейна спорткомплекса «Зоря» намерены завершить в декабре.

Об этом в понедельник, 13 декабря, журналистам рассказал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, передает корреспондент НикВести.

— Планируется (в декабре — прим.) завершить по чаше бассейна, а там намного больше работ сейчас выполняется, это укрепление и прочее другое. Там дело не в деньгах, ведь деньги у них есть от государства, 25 миллионов. Там все дело во времени, нельзя одновременно выполнять 10 видов работ. Они работают по максимуму и без выходных. С городом мы планируем завершить эти работы в декабре. Это необходимо, поскольку это государственная субвенция, акты выполненных работ на 25 миллионов должны быть в декабре, чтобы не потерять субвенцию, — объяснил Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что при реконструкции бассейна в спортивном комплексе «Зоря» обнаружили 7 трещин в чаше объекта.

Напомним, весной 2020 года мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что бассейн в спортивном комплексе «Зоря» запустят до конца того же года.

При этом в Николаевской облгосадминистрации были подписаны документы, согласно которым спорткомплекс «Зоря» переходит на баланс города Николаева. Процесс его передачи начался ещё в августе 2018 года.

В январе 2019 года государственный концерн «Укроборонпром» издал указ о передаче спортивного комплекса госпредприятия «Зоря»-«Машпроект» в собственность города Николаева.