Відремонтований за ₴32 млн басейн «Зоря» у Миколаєві приховує доходи та видає «липові» чеки

Директор КУ «Центральний міський стадіон», до якого належить басейн «Зоря» Володимир Коссе. Ілюстрація «МикВісті»

У миколаївському міському басейні «Зоря» при купівлі абонементів готівкою містянам видають заздалегідь надруковані чеки інших покупців. У цих чеках не збігається дата, час оплати, а також інші специфічні позначки фіскальних чеків, що може свідчити про неконтрольований обіг готівки у комунальному закладі.

До такого висновку дійшли журналісти «МикВісті», які здійснили контрольні закупки 27 серпня та 5 вересня поточного року.

27 серпня співробітник редакції придбав абонемент на 12 відвідувань басейну вартістю 1600 гривень, оплативши його готівкою.

Після купівлі адміністратор не надала чек на підтвердження оплати. На запитання, чи можна отримати чек, адміністратор відповіла, що він видається лише у разі оплати через термінал.

— А ви чек якийсь надасте? — На готівку ні, лише на термінал. — У нас просто оздоровлення від організації, треба в бухгалтерію відзвітувати. — Ось, 1600, — знаходить чек з необхідною сумою адміністратор.

Адміністратор надала заздалегідь надрукований чек, в якому співпадає сума оплати за послугу, але відрізняється час купівлі і спосіб оплати: безконтактний, хоча оплата була готівкою.

Що не так з чеками в комунальному басейні «Зоря». Зображення «МикВісті»

Щоб виключити ймовірність, що така ситуація сталась випадково, ми повторили закупівлю 5 вересня. Інший співробітник редакції придбав готівкою ще один абонемент за 1600 грн.

— Готівкою можна? — Як хочете. — А чек ви видаєте? — Не видаємо, але зараз… Зробимо… Подивлюсь по оплатам, які в нас були.

У підсумку адміністратор надала чек, датований днем раніше, 4 вересня. Як і в попередній раз, на чеку був вказаний безготівковий спосіб оплати.

Директор приховує доходи басейну

Раніше, у статті «Як після ремонту працює комунальний басейн «Зоря» журналістка «МикВісті» намагалсь дізнатись, скільки заробляє басейн на продажі абонементів. Однак Володимир Коссе, директор комунальної установи, на балансі якої знаходиться басейн, відмовився називати будь-які суми.

— Давайте про гроші не будемо. Дивіться, сьогодні потрібен позитив, що у військовий час відкрився басейн. Що, грубо кажучи, міська влада сьогодні робить усе для людей, а сюди навіть 4 рази прилітало. В басейн був приліт прямо в дах. Ракета залетіла і застрягла, — сказав Володимир Коссе.

На уточнення журналіста, що інформація стосовно заробітку басейну не може бути закритою, оскільки спортивний комплекс, на базі якого працює басейн, є комунальною власністю міста, а ремонт басейну відбувався коштом міського та державного бюджетів, що на сьогодні дає змогу отримувати прибуток від продажу миколаївцям абонементів, він відповів наступне:

— Ну, якщо вона (інформація стосовно суми заробітку басейну, — прим.), відкрита, то беріть там, де вона відкрита. Дивіться: де вона відкрита, там і беріть, де вона відкрита, — декілька разів повторював Володимир Коссе.

Володимир Коссе — директор комунальної установи, на балансі якої знаходиться басейн. Фото «МикВісті»

Зазначимо, що завдяки нормам воєнного стану Володимир Коссе в останнє декларував свої доходи та майно ще у 2021 році. Тоді він вказував річний дохід у 270 тисяч гривень, що в середньому 22,5 тисячі гривень на місяць. Верховна Рада на початку повномасштабної війни призупинила процес обов'язкового декларування майна чиновниками, дозволивши подати дані про свої статки вже після скасування воєнного стану. При цьому НАЗК залишило можливість для добровільного подання декларації.

Скриншот з реєстру декларацій

Однак вже з 12 жовтня 2023 року прийняли рішення відновити обов'язкове декларування. У прийнятому Законі України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» йшлося про те, що декларанти, які у 2022-2023 роках не подавали декларації мають подати їх не пізніше 31 січня 2024 року.

Ремонт басейну коштував ₴32 млн

У травні 2023 у «Зорі» відбувся перший заплив у відремонтованому басейні, архівне фото "МикВісті"

Спортивний комплект «Зоря» в Миколаєві раніше знаходився у власності державного підприємства «НВКГ «Зоря»-«Машпроект». Він був побудований ще в 1973 році і потребував ремонту.

У серпні 2018 року розпочався процес передачі спортивного комплексу на баланс міста. Однак, завершився цей процес лише у березні 2020 року. Тоді державний «Укроборонпром» надало місту компенсацію в розмірі 5 мільйонів гривень на ремонт комплексу.

У 2021 році нардеп Олександр Гайду допоміг спрямувати 25 мільйонів гривень державної субвенції для реконструкції басейну. Загалом за підрахунками міського управління капітального будівництва повна відбудова басейну коштувала 94 мільйони гривень.

Через початок повномасштабної війни в лютому 2022 року роботи довелось зупинити.

Вже у 2023 році басейн такі відбудували. На його ремонт витратили близько 32 мільйонів гривень, з них 25 мільйонів — з державного бюджету, ще 7 — з міського бюджету Миколаєва на ремонт чаші басейну.

Перед відкриттям, у травні 2023 року, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич проінспектував басейн. Він звернув увагу на те, що у відвідувачів немає можливості оплатити абонемент карткою.

Як бачимо, керівництво спортивного комплексу виправило ситуацію. Тепер відвідувачі басейну можуть скористатися безготівковим розрахунком. При цьому можливість купити абонемент за готівку збереглася, але це не фіксується фіскальним чеком.

Міський голова Олександр Сєнкевич проінспектував басейн перед відкриттям у 2023 році. Архівне фото «МикВісті»

Що думає податкова?

Онлайн-медіа «МикВісті» звернулося до Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області за коментарем щодо надання невірних чеків підприємствами, які працюють з готівковою формою оплати.

— Суб’єкти господарювання, які здійснюють операції в готівковій формі при наданні послуг зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки через зареєстровані реєстратори розрахункових операцій (термінали або програмне забезпечення, яке виконує функції терміналів, — прим.). Також вони зобов’язані надавати особі розрахунковий документ (чек, — прим.) встановленої форми та змісту, — повідомили у пресслужбі ГУ ДПС в Миколаївській області.

У пресслужбі відомства додали, що фіскальний чек має містити обов’язкові реквізити, зокрема дату, час та форму оплати. «У разі відсутності в документі хоча б одного з обов’язкових реквізитів, такий документ не приймається як розрахунковий». При здійсненні розрахункових операцій у готівковій формі підприємці мають вести облік касових операцій у національній валюті.

Міський голова Олександр Сєнкевич проінспектував басейн перед відкриттям у 2023 році. Архівне фото «МикВісті»

У випадку, якщо покупцеві був наданий чек, в якому не співпадає дата, час або спосіб платежу — пропонуємо звернутися в Державну податкову службу України, Бюро економічної безпеки або до Національної Поліції України, — повідомили у ДПС області.

— У разі підтвердження інформації про можливі порушення порядку проведення розрахунків до суб’єктів господарювання будуть застосовані штрафні (фінансові) санкції, — йдеться у відповіді ГУ ДПС у Миколаївській області.

Українське законодавство, а саме постанова Кабінету Міністрів №1336 передбачає, що в окремих випадках підприємці не зобов'язані вести касовий облік за участю реєстраторів. Це стосується, наприклад: релігійних товарів, роздрібної торгівлі на території сіл та селищ, роздрібної торгівлі на ринках та ярмарках, продажу товарів поштовими відділеннями у селах, продажу квитків та талонів у громадському транспорті. Однак, послуги з відвідування басейну не входять до переліку, затвердженого Кабміном.

Прозорість та доброчесність мерії Миколаєва

Міський голова Олександр Сєнкевич проінспектував басейн перед відкриттям у 2023 році. Архівне фото «МикВісті»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич наприкінці минулого року заявив, що вважає Миколаїв «зразковим прикладом прозорості». У інтерв‘ю виданню LIGA.net наприкінці минулого року мер Миколаєва, відповідаючи на питання «Ви вважаєте Миколаїв найвідкритішим містом?» відповів ствердно.

— Нас перевіряла поліція, нас перевіряли всі — і всі були дуже задоволені і здивовані, що в нас такий рівень підготовки, — сказав тоді Олександр Сєнкевич.

Тоді він заявив, що вважає, що інші міста України мають брати приклад з Миколаєва.

Рік тому, у вересні 2024 року консалтингова компанія Deloitte провела перевірку належного управління та доброчесності на КП «Миколаївводоканал». Тоді міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у майбутньому таку перевірку пройдуть і інші комунальні підприємства та установи.

— Ми хочемо, щоб наш антикорупційний департамент працював більш ефективно. У нас є підприємства, які використовують бюджетні кошти, вони також повинні пройти ці процедури, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер Миколаєва вважає основною умовою підтримки від міжнародних партнерів — прозору роботу всіх підрозділів у структурі управління мерії міста.

— Миколаїв хоче стати прикладом для інших міст в напрямку прозорості процесів та використання бюджетних коштів, — сказав він.

Чи є журналістська контрольна закупка, яка виявила факти можливих махінацій з чеками за готівку у комунальній установі «Центральний міський стадіон», а також відмова директора Володимира Коссе розкрити інформацію про доходи закладу, поважною причиною для проведення перевірки, якщо не аудитором, то хоча б антикорупційним департаментом, який існує у структурі мерії Миколаєва? Відповідь на дане питання буде ознакою, наскільки керівництво міста здатне реагувати на можливі помилки, виправляти їх та змінюватись, щоб відповідати меті стати «зразковим прикладом прозорості».

Олена Козубовська, «МикВісті»

Робота над цим матеріалом стала можливою завдяки проєкту Fight for Facts, що реалізується за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.