Комунальний басейн «Зоря» у Миколаєві після ремонту. Архівне фото «МикВісті»

Миколаївська міська рада проведе службове розслідування після публікації «МикВісті» про те, що у комунальному басейні «Зоря» клієнтам видають «липові» чеки.

Про це повідомили у пресслужби міської ради.

«Вчора в миколаївському виданні «МикВісті» з'явилась інформація щодо порушень в діяльності комунального підприємства. Йшлося про видачу заздалегідь надрукованих чеків інших покупців під час оформлення абонементу в міському басейні «Зоря», — йдеться в повідомленні.

В міськраді заявили, що планують провести службове розслідування, за результатами якого, можливо, відбудуться кадрові зміни.Там пообіцяли, що згодом проінформують про завершення розслідування та його результати.

«Заступник міського голови з гуманітарних питань Анатолій Петров подякував журналістам за проведену аналітику», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у миколаївському міському басейні «Зоря» при купівлі абонементів готівкою містянам видають заздалегідь надруковані чеки інших покупців. У цих чеках не збігається дата, час оплати, а також інші специфічні позначки фіскальних чеків, що може свідчити про неконтрольований обіг готівки у комунальному закладі.

Раніше, у статті «Як після ремонту працює комунальний басейн «Зоря» журналістка «МикВісті» намагалась дізнатись, скільки заробляє басейн на продажі абонементів. Однак Володимир Коссе, директор комунальної установи, на балансі якої знаходиться басейн, відмовився називати будь-які суми.

Ремонт спорткомплексу «Зоря»

У травні 2023 року відбувся перший заплив у відремонтованому басейні спорткомплексу «Зоря» в Миколаєві.

Перед цим басейн проінспектував мер Олександр Сєнкевич. Він розповів, що реконструкція спорткомплексу проходить у два етапи. Перший етап передбачав проведення ремонту чаші басейні, роздягалень та інших технічних приміщень, які забезпечуватимуть роботу басейну. Друга черга, яка ще триває, передбачає ремонт спортзали, роздягалень, утеплення будівлі та інші роботи.

Процес передачі «Зорі» у власність міста розпочався ще у серпні 2018 року. За два роки, у березні 2020 року, спорткомплекс передали до комунальної власності Миколаєва. Водночас державне підприємство «Укроборонпром» компенсувало місту 5 мільйонів гривень на ремонт «Зорі».

Після передачі спорткомплексу Олександр Сєнкевич обіцяв запустити басейн «Зоря» восени 2020 року. Проте роботи затягнулися. Восени 2021 року управління капітального будівництва міської ради оголосило торги на капітальний ремонт та реставрацію спорткомплексу «Зоря» з очікуваною вартістю 94 мільйони 915 тисяч 520 гривень.

У грудні 2021 року віце-мер Віталій Луков заявив, що реконструкція спорткомплексу «Зоря» завершиться не раніше за другу половину 2022 року. Пізніше під час реконструкції басейну у спортивному комплексі «Зоря» знайшли 7 тріщин у чаші об'єкта.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич анонсував запуск роботи спорткомплексу «Зоря» у лютому 2022 року. Через початок повномасштабної війни закінчення робіт та запуск басейну знову перенесли.