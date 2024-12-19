Домбровська про ідею наглядових рад з зарплатою на комунальних підприємствах Миколаєва: «Навіщо це зараз?»

Депутат Тетяна Домбровська від партії «Слуга народу». Фото: Facebook Тетяни Домбровської

Депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська від партії «Слуга народу» розкритикувала ініціативу щодо створення наглядових рад на комунальних підприємствах міста.

Свою позицію вона озвучила в коментарі «МикВісті».

Як відомо, на початку листопада у Миколаєві анонсували створення наглядових рад для комунальних підприємств, щоб підвищити прозорість і контроль за їхньою діяльністю. Передбачається, що наглядова рада буде незалежним органом, який слідкуватиме за витратами та оцінюватиме ефективність управління ресурсами на підприємстві. Першим підприємством, де планують запровадити такий орган, стане «Миколаївводоканал».

Щодо заробітної плати членів наглядових рад, питання поки що остаточно не вирішено. Проте мер Миколаєва під час пресконференції наводив досвід роботи наглядової ради на «Львівводоканалу». Там заробітна плата одного члена наглядової ради становить 4 тисячі на годину, але не більше 42 тисяч гривень на місяць для кожного члена ради.

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За її словами, ця ініціатива виглядає дивно і необґрунтовано, особливо на тлі збільшення витрат на утримання персоналу.

— Дивно, я не розумію, навіщо нам ці наглядові ради зараз. При збільшенні витрат на утримання людей, це ж буде зарплата, дійсно не розумію, тому що сьогодні вони працюють, питання є, але воно працюють. На даний час я вважаю, що це не потрібно для Миколаєва взагалі, — зазначила вона.

Також Домбровська підкреслила, що у місті є профільні заступники міського голови, які повинні контролювати роботу директорів комунальних підприємств.

— У нас є профільні заступники, які повинні контролювати директорів комунальних підприємств. Вони не виконують ці задачі, тому ми повинні створити ці наглядові ради? – запитала вона.

Раніше, позаштатна радниця міського голови Миколаєва Юлія Мінчева розповідала, що основною функцією наглядових рад буде формування та контроль за реалізацією стратегічних рішень. При цьому рада працюватиме у взаємодії з керівником підприємства, але без втручання в операційну діяльність.

Також депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк назвав непоганою ідеєю запровадження наглядових рад на комунальних підприємствах міста. Це, на його думку, має створити противагу позиції влади.