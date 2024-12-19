Ільюк назвав непоганою ідеєю створити наглядові ради з зарплатою у КП Миколаєва: «Це вимога закордонних партнерів»

Депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк, якого було обрано від партії «Опозиційна платформа – «За життя», архівне фото «НикВести»

Депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк назвав непоганою ідеєю запровадження наглядових рад на комунальних підприємствах міста. Це, на його думку, має створити противагу позиції влади.

Про це він розповів в коментарі «МикВісті».

Як відомо, на початку листопада у Миколаєві анонсували створення наглядових рад для комунальних підприємств, щоб підвищити прозорість і контроль за їхньою діяльністю. Передбачається, що наглядова рада буде незалежним органом, який слідкуватиме за витратами та оцінюватиме ефективність управління ресурсами на підприємстві. Першим підприємством, де планують запровадити такий орган, стане «Миколаївводоканал».

— Ми обговорювали на сесії, що наглядові ради будуть створені на рік, щоб оцінити, як ця модель працюватиме в умовах нашої міської влади. Це дозволить створити противагу, коли рішення приймаються лише однією або двома людьми, — пояснив Артем Ільюк.

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Депутат також зазначив, що створення наглядових рад є вимогою міжнародних партнерів, які надають допомогу Миколаєву в умовах війни.

— Наскільки я зрозумів зі слів міського голови це одна з вимог наших закордонних партнерів, які сьогодні допомагають Миколаєву. І, можливо, вони зі свого досвіду розуміють, що це більш робоча модель. Як вона буде реалізовуватись в Миколаєві? Треба подивитись, — сказав він.

Попри підтримку ініціативи, Артем Ільюк висловив певні застереження щодо зарплат членів наглядових рад в інших містах, що іноді викликає сумніви. За його словами, рік роботи наглядових рад дозволить зрозуміти, чи є ця схема ефективною для Миколаєва, і чи здатна вона створити реальний баланс в управлінні комунальними підприємствами.

— Звісно, якщо взяти подивитись по Україні на зарплати членів наглядових рад, і хто ці люди, то в мене іноді викликають сумніви і питання. Але подивимось, як буде у Миколаєві, хто зайде туди. Я думаю, що рік можна попрацювати таким чином і зрозуміти, наскільки це робоча схема. Тут важливо, щоб у наглядовій раді був теж баланс людей і думок, – резюмував він.

Раніше, позаштатна радниця міського голови Миколаєва Юлія Мінчева розповідала, що основною функцією наглядових рад буде формування та контроль за реалізацією стратегічних рішень. При цьому рада працюватиме у взаємодії з керівником підприємства, але без втручання в операційну діяльність.

Щодо заробітної плати членів наглядових рад, питання поки що остаточно не вирішено. В коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що першочерговим завданням є формування ради і визначення кандидатів, а фінансові аспекти будуть опрацьовуватися пізніше.

Також під час пресконференції 20 листопада, як приклад, Олександр Сєнкевич наводив досвід роботи наглядової ради на «Львівводоканалу». Там заробітна плата одного члена наглядової ради становить 4 тисячі на годину, але не більше 42 тисяч гривень на місяць для кожного члена ради.