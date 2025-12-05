  • пʼятниця

Короткі замикання спричинили кілька пожеж на Миколаївщині

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС, ілюстративнеПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС, ілюстративне

Протягом доби, 4 грудня та вночі 5 грудня у Миколаївській області виникло п’ять пожеж.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У селі Мигія горів господарчий будинок — попередньо через коротке замикання електромережі. Вогонь охопив близько 5 квадратних метрів.

У Миколаєві у пластиковому контейнері загорілося сміття. Також у місті в багатоповерхівці на восьмому поверсі сталася пожежа в електрощитовій — вогонь був на невеликій площі.

Ще одна пожежа сталася у Миколаєві — загорівся вантажний автомобіль MAN. Площа займання становила близько 6 квадратних метрів.

Також у селі Троїцько-Сафронове горіла покрівля літньої кухні на площі 15 квадратних метрів. Окремо рятувальники повідомили про коротке замикання електропроводки в селі Олександрівка Вознесенського району.

Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.

