На Миколаївщині за добу сталося вісім пожеж: загинув чоловік
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
13:04, 24 грудня, 2025
-
На Миколаївщині протягом 23 грудня та в ніч проти 24 грудня сталося вісім пожеж. Дві з них виникли через атаки російських безпілотників.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У селі Чорноморка Чорноморської громади дрон влучив у будівлю школи. Загорілася покрівля. Пожежу ліквідували на незначній площі ще до прибуття рятувальників.
У селі Парутине Куцурубської громади після обстрілу загорівся будиночок на території бази відпочинку. Вогонь охопив близько п’ятдесяти квадратних метрів. Пожежу загасили місцеві вогнеборці.
Ще чотири пожежі сталися у житловому секторі. Одна з них — у Миколаєві. У квартирі на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового будинку виникло займання. Вогнеборці знайшли в помешканні непритомного чоловіка та винесли його на свіже повітря. Медики намагалися його врятувати, однак чоловік помер. Площа пожежі становила три квадратні метри.
Також горів житловий будинок у місті Новий Буг Баштанського району. Власник загасив вогонь до прибуття вогнеборців. У Миколаєві палав нежитловий будинок на площі тридцять квадратних метрів та приватний будинок на площі два квадратні метри.
Крім того, у Миколаївському районі загорівся легковий автомобіль у селі Чорноморка та сміття на відкритій території у селі Калинівка Воскресенської громади. Причини пожеж, які не пов’язані з обстрілами, встановлюють.
Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.