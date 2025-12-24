 Пожежі на Миколаївщині 23 грудня

  • середа

    24 грудня, 2025

  • 1.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 грудня , 2025 середа

  • Миколаїв • 1.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині за добу сталося вісім пожеж: загинув чоловік

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

На Миколаївщині протягом 23 грудня та в ніч проти 24 грудня сталося вісім пожеж. Дві з них виникли через атаки російських безпілотників.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У селі Чорноморка Чорноморської громади дрон влучив у будівлю школи. Загорілася покрівля. Пожежу ліквідували на незначній площі ще до прибуття рятувальників.

У селі Парутине Куцурубської громади після обстрілу загорівся будиночок на території бази відпочинку. Вогонь охопив близько п’ятдесяти квадратних метрів. Пожежу загасили місцеві вогнеборці.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Ще чотири пожежі сталися у житловому секторі. Одна з них — у Миколаєві. У квартирі на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового будинку виникло займання. Вогнеборці знайшли в помешканні непритомного чоловіка та винесли його на свіже повітря. Медики намагалися його врятувати, однак чоловік помер. Площа пожежі становила три квадратні метри.

Також горів житловий будинок у місті Новий Буг Баштанського району. Власник загасив вогонь до прибуття вогнеборців. У Миколаєві палав нежитловий будинок на площі тридцять квадратних метрів та приватний будинок на площі два квадратні метри.

Крім того, у Миколаївському районі загорівся легковий автомобіль у селі Чорноморка та сміття на відкритій території у селі Калинівка Воскресенської громади. Причини пожеж, які не пов’язані з обстрілами, встановлюють.

Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.

Останні новини про: Пожежі

Через пожежі на Миколаївщині горів будинок та дерев’яні стелажі
Горіли будинки, авто та склад: на Миколаївщині за добу загасили шість пожеж
На Одещині рятувальники кілька діб гасили пожежу на підприємстві під російськими обстрілами
Реклама

Читайте також:

новини

«Дітей нудить щоранку»: у Миколаївській області учні їздять понад 20 км аварійною дорогою до школи

Анна Гакман
новини

У Миколаєві орендують басейн для безкоштовної реабілітації дітей з аутизмом

Аліса Мелік-Адамян
новини

Середню зарплату в мерії Миколаєва хочуть збільшити на 66,7% до 25 тис. на руки

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві під час блекауту працюють менше половини пунктів видачі води

Анна Гакман
новини

Миколаївський зоопарк за рік заробив ₴22 млн

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

На Одещині рятувальники кілька діб гасили пожежу на підприємстві під російськими обстрілами
Горіли будинки, авто та склад: на Миколаївщині за добу загасили шість пожеж
Через пожежі на Миколаївщині горів будинок та дерев’яні стелажі

Середню зарплату в мерії Миколаєва хочуть збільшити на 66,7% до 25 тис. на руки

«Слава богу рушниці немає, ніхто нікому в ляшку не вистрілить», — суперечки на комісіях міськради Миколаєва

5 годин тому

Графік відключень світла на Миколаївщині на 24 грудня

ІНЦИДЕНТ

Головне сьогодні