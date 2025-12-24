На Миколаївщині за добу сталося вісім пожеж: загинув чоловік

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

На Миколаївщині протягом 23 грудня та в ніч проти 24 грудня сталося вісім пожеж. Дві з них виникли через атаки російських безпілотників.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У селі Чорноморка Чорноморської громади дрон влучив у будівлю школи. Загорілася покрівля. Пожежу ліквідували на незначній площі ще до прибуття рятувальників.

У селі Парутине Куцурубської громади після обстрілу загорівся будиночок на території бази відпочинку. Вогонь охопив близько п’ятдесяти квадратних метрів. Пожежу загасили місцеві вогнеборці.

Ще чотири пожежі сталися у житловому секторі. Одна з них — у Миколаєві. У квартирі на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового будинку виникло займання. Вогнеборці знайшли в помешканні непритомного чоловіка та винесли його на свіже повітря. Медики намагалися його врятувати, однак чоловік помер. Площа пожежі становила три квадратні метри.

Також горів житловий будинок у місті Новий Буг Баштанського району. Власник загасив вогонь до прибуття вогнеборців. У Миколаєві палав нежитловий будинок на площі тридцять квадратних метрів та приватний будинок на площі два квадратні метри.

Крім того, у Миколаївському районі загорівся легковий автомобіль у селі Чорноморка та сміття на відкритій території у селі Калинівка Воскресенської громади. Причини пожеж, які не пов’язані з обстрілами, встановлюють.

Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.