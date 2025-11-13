  • пʼятниця

    14 листопада, 2025

  • 5.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 5.8° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Понад 650 пожеж виникло у житлових будинках на Миколаївщині від початку року: загинули 42 людини

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

З початку 2025 року у Миколаївській області сталося 656 пожеж у житловому секторі.

За даними Головного управління ДСНС у Миколаївській області, переважна більшість загорянь виникли через людську недбалість.

Найпоширеніші причини пожеж:

  • коротке замкнення електромережі — 268 випадків;
  • необережність під час паління — 155 пожеж;
  • порушення правил експлуатації печей — 69 випадків;
  • необережне користування відкритим вогнем (сірники, свічки) — 53 пожежі.

Рятувальники зазначають, що кожної з цих трагедій можна було б уникнути, якби люди дотримувались елементарних правил пожежної безпеки.

Унаслідок пожеж цього року загинули 42 людини, серед них дві дитини. Ще 37 людей, зокрема четверо дітей, отримали травми.

Нагадаємо, що протягом 11 листопада та в ніч на 12 листопада на Миколаївщині зафіксували чотири пожежі. На одній з них загинула жінка.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу горіли будинок, авто та відкрита територія
У Миколаєві під час пожежі в квартирі загинула 90-річна жінка
На Миколаївщині знову горіло житло: від вогню постраждали три будинки
Реклама

Читайте також:

новини

Погрожував поліцейським і хизувався статусом: прокурора Миколаєва звільнили після скандалу у кафе

Світлана Іванченко
новини

Танцівниця з Миколаєва перемогла на чемпіонаті світу в Нідерландах

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві знову з’явилися мітки на спил дубів біля «Зорі»: мешканці занепокоєні відновленням будівництва АЗС

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві закінчується вакцина від сказу: щеплення роблять лише в екстрених випадках

Аліна Квітко
новини

«Перший дрон пробиває, другий заходить», — мер Очакова вважає, що замість захисних сіток треба закуповувати більше РЕБів

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині знову горіло житло: від вогню постраждали три будинки
У Миколаєві під час пожежі в квартирі загинула 90-річна жінка
На Миколаївщині за добу горіли будинок, авто та відкрита територія

СПОРТ

Танцівниця з Миколаєва перемогла на чемпіонаті світу в Нідерландах

У Миколаєві закінчується вакцина від сказу: щеплення роблять лише в екстрених випадках

6 годин тому

Коли вимикатимуть світло у Миколаївській області 14 листопада: хто й скільки буде без електрики

Головне сьогодні