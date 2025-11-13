Понад 650 пожеж виникло у житлових будинках на Миколаївщині від початку року: загинули 42 людини

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

З початку 2025 року у Миколаївській області сталося 656 пожеж у житловому секторі.

За даними Головного управління ДСНС у Миколаївській області, переважна більшість загорянь виникли через людську недбалість.

Найпоширеніші причини пожеж:

коротке замкнення електромережі — 268 випадків;

необережність під час паління — 155 пожеж;

порушення правил експлуатації печей — 69 випадків;

необережне користування відкритим вогнем (сірники, свічки) — 53 пожежі.

Рятувальники зазначають, що кожної з цих трагедій можна було б уникнути, якби люди дотримувались елементарних правил пожежної безпеки.

Унаслідок пожеж цього року загинули 42 людини, серед них дві дитини. Ще 37 людей, зокрема четверо дітей, отримали травми.

Нагадаємо, що протягом 11 листопада та в ніч на 12 листопада на Миколаївщині зафіксували чотири пожежі. На одній з них загинула жінка.