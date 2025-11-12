У Миколаєві під час пожежі в квартирі загинула 90-річна жінка

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом 11 листопада та в ніч на 12 листопада на Миколаївщині зафіксували чотири пожежі, серед яких — одна зі смертельними наслідками.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

В Інгульському районі Миколаєва під час гасіння пожежі у квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку рятувальники знайшли тіло 90-річної власниці. Через сильне задимлення евакуювали близько 15 мешканців під’їзду. Медичної допомоги ніхто не потребував. Вогонь знищив домашні речі на площі п’ять квадратних метрів.

Також в області двічі горіли автомобілі: припаркований Ford Transit у Новій Одесі (площа займання — десять квадратних метрів) та Toyota Corolla у селі Підгородня Первомайського району (вісім квадратних метрів). У другому випадку ймовірною причиною пожежі стала несправність електричної системи автомобіля.

Крім того, у Миколаєві рятувальники ліквідували пожежу сміття на площі п’ять квадратних метрів.

Раніше у ДСНС повідомляли, що від початку року на території Миколаївської області сталося 4828 пожеж, із яких 617 — у житловому секторі. Внаслідок займання загинули 46 людей, серед них — дві дитини.