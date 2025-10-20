З початку року у пожежах на Миколаївщині загинули 46 людей
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
15:36, 20 жовтня, 2025
-
Від початку року на території Миколаївської області сталося 4828 пожеж, із яких 617 — у житловому секторі.
Внаслідок займання загинули 46 людей, серед них — дві дитини, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Рятувальники зазначають, що більшість випадків можна було б уникнути, якби громадяни дотримувались правил безпеки. За їх словами, у сільській місцевості пічне опалення досі є головним джерелом тепла, однак потребує особливої уваги:
- регулярно перевіряйте піч і димохід на наявність тріщин;
- чистіть димохід від сажі щонайменше двічі на рік — перед початком та в середині опалювального сезону;
- не сушіть одяг і дрова ближче ніж за 0,5 метра від розтопленої печі;
- підлога перед топковим отвором має бути захищена металевим листом розміром не менше 50–70 см;
- не залишайте піч без нагляду та не доручайте топити її дітям.
Крім того, у містах найчастіше причиною пожеж стає надмірне використання електроприладів:
- не підключайте потужні прилади через подовжувачі, особливо один у інший;
- уникайте користування старою або пошкодженою проводкою;
- якщо дроти нагріваються чи іскрять, зверніться до кваліфікованого електрика.
Однією з головних причин загибелі та травмування людей рятувальники називають паління у ліжку, особливо у нетверезому стані.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.