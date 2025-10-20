  • понеділок

Клуб

З початку року у пожежах на Миколаївщині загинули 46 людей

З початку року у пожежах на Миколаївщині загинули 46 людей. Фото: ДСНС Миколаївщини, для ілюстраціїЗ початку року у пожежах на Миколаївщині загинули 46 людей. Фото: ДСНС Миколаївщини, для ілюстрації

Від початку року на території Миколаївської області сталося 4828 пожеж, із яких 617 — у житловому секторі.

Внаслідок займання загинули 46 людей, серед них — дві дитини, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Рятувальники зазначають, що більшість випадків можна було б уникнути, якби громадяни дотримувались правил безпеки. За їх словами, у сільській місцевості пічне опалення досі є головним джерелом тепла, однак потребує особливої уваги:

  • регулярно перевіряйте піч і димохід на наявність тріщин;
  • чистіть димохід від сажі щонайменше двічі на рік — перед початком та в середині опалювального сезону;
  • не сушіть одяг і дрова ближче ніж за 0,5 метра від розтопленої печі;
  • підлога перед топковим отвором має бути захищена металевим листом розміром не менше 50–70 см;
  • не залишайте піч без нагляду та не доручайте топити її дітям.

Крім того, у містах найчастіше причиною пожеж стає надмірне використання електроприладів:

  • не підключайте потужні прилади через подовжувачі, особливо один у інший;
  • уникайте користування старою або пошкодженою проводкою;
  • якщо дроти нагріваються чи іскрять, зверніться до кваліфікованого електрика.

Однією з головних причин загибелі та травмування людей рятувальники називають паління у ліжку, особливо у нетверезому стані.

