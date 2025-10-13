  • понеділок

Клуб

Загорілось ліжко під час паління: на Миколаївщині загинув чоловік

Через паління в ліжку на Миколаївщині загинув чоловік. Фото: 24tv.uaЧерез паління в ліжку на Миколаївщині загинув чоловік. Фото: 24tv.ua

Протягом доби, 12 жовтня, та вночі 13 жовтня на території Миколаївської області сталося три пожежі.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У селі Федорівка Веселинівської громади горіло ліжко в приватному будинку. За попередніми даними, займання сталося через необережність під час паління.

С словами рятувальників, пожежа погасла сама, але в кімнаті знайшли тіло 67-річного чоловіка. Ймовірно, він отруївся димом. Причини його загибелі та займання встановлюють.

У селі Кінецьпіль Первомайської громади горів дах господарчої споруди. Рятувальники загасили вогонь на площі 10 квадратних метрів і не дали полум’ю перекинутися на житловий будинок. У Миколаєві вранці вогнеборці гасили пожежу сміття.

Нагадаємо, що у Миколаївській області з початку року та станом на жовтень зареєстрували 4780 пожеж — це на 25% більше, ніж торік.

