На Миколаївщині з початку року пожеж стало на чверть більше, ніж торік

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Архівне фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Архівне фото: ДСНС

У Миколаївській області з початку року та станом на 6 жовтня зареєстрували 4780 пожеж — це на 25% більше, ніж торік.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За даними рятувальників, із цієї кількості пожеж 595 сталися в житлових будинках. Унаслідок загорянь загинули 37 людей (на 5% більше, ніж торік), ще 20 отримали травми.

Нагадаємо, що пожежі, які сталися у вересні цього року в Миколаївській області через обстріли, завдали екологічної шкоди на понад 31 мільйон гривень.

