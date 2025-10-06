  • понеділок

У вересні пожежі через обстріли на Миколаївщині завдали понад ₴30 млн збитків

Пожежі через обстріли на Миколаївщині завдали понад 30 мільйонів гривень збитківПожежі через обстріли на Миколаївщині завдали понад 30 мільйонів гривень збитків

Пожежі, які сталися у вересні цього року в Миколаївській області через обстріли, завдали екологічної шкоди на понад 31 мільйон гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що через спекотну та суху погоду вогонь швидко поширювався. Унаслідок цього вигоріло понад 13,8 гектара рослинності в екосистемах області. Від полум’я також постраждали об’єкти житлової, цивільної, енергетичної та промислової інфраструктури — загалом на площі близько 1970 квадратних метрів.

Пожежі зафіксували в Миколаївському, Вознесенському, Баштанському районах, а також у містах Миколаїв і Очаків.

Загальна маса шкідливих речовин, що потрапили в повітря, перевищила 10 тисяч тонн. Із них понад 10 080 тонн становив двоокис вуглецю.

Довідка: двоокис вуглецю (CO₂) — це безбарвний газ без запаху, що утворюється під час горіння, дихання та інших процесів. У великих кількостях він сприяє парниковому ефекту та зміні клімату.

