У вересні пожежі через обстріли на Миколаївщині завдали понад ₴30 млн збитків
- Даріна Мельничук
19:19, 06 жовтня, 2025
Пожежі, які сталися у вересні цього року в Миколаївській області через обстріли, завдали екологічної шкоди на понад 31 мільйон гривень.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що через спекотну та суху погоду вогонь швидко поширювався. Унаслідок цього вигоріло понад 13,8 гектара рослинності в екосистемах області. Від полум’я також постраждали об’єкти житлової, цивільної, енергетичної та промислової інфраструктури — загалом на площі близько 1970 квадратних метрів.
Пожежі зафіксували в Миколаївському, Вознесенському, Баштанському районах, а також у містах Миколаїв і Очаків.
Загальна маса шкідливих речовин, що потрапили в повітря, перевищила 10 тисяч тонн. Із них понад 10 080 тонн становив двоокис вуглецю.
Довідка: двоокис вуглецю (CO₂) — це безбарвний газ без запаху, що утворюється під час горіння, дихання та інших процесів. У великих кількостях він сприяє парниковому ефекту та зміні клімату.
