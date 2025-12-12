  • пʼятниця

    12 грудня, 2025

  • Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 12 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Горів гараж, авто і баки: чотири пожежі за добу на Миколаївщині

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС, для ілюстраціїПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС, для ілюстрації

У Миколаївській області вночі 12 грудня сталося чотири пожежі. Горіли гараж, будинок та автомобіль.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві загорілася електрощитова в підвалі гаража на території приватного будинку. Вогонь пошкодив близько п’яти квадратних метрів.

У Снігурівці згоріли пластикові сміттєві баки. Площа займання також становила близько п’яти квадратних метрів.

У селищі Арбузинка загорівся легковий автомобіль «Москвич». Пожежа охопила два квадратні метри.

У Миколаєві в підвалі приватного двоповерхового будинку загорілися побутові речі. Вогонь пошкодив близько десяти квадратних метрів. Рятувальники кажуть, що причини Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за одну годину спалахнули дві будівлі з сіном
Дві пожежі на Миколаївщині: горів будинок та електрощитова
Будинки й автомобілі горіли на Миколаївщині: протягом доби сталося шість пожеж
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві майже 5 тисяч учнів відмовилися від шкільного харчування

Анна Гакман
новини

Шкільний кейтеринг у Миколаєві: КОП підписав договір із «Проссеккo 8», не перевіривши їх потужності

Анна Гакман
новини

Депутати погодили розробку детального плану території в Корабельному районі для будівництва обʼїзної дороги у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві УСР з поліцією прийшли з обшуком до «Проссекко 8», управління освіти та у КОП

Аліса Мелік-Адамян
новини

Якби стояла задача «намутити», ми б не оголошували тендер на кейтеринг, — Сєнкевич про скандал із шкільним харчуванням

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

Будинки й автомобілі горіли на Миколаївщині: протягом доби сталося шість пожеж
Дві пожежі на Миколаївщині: горів будинок та електрощитова
На Миколаївщині за одну годину спалахнули дві будівлі з сіном

«Співпрацюємо зі слідством», — Сєнкевич про обшуки у справі щодо шкільного харчування

Шкільний кейтеринг у Миколаєві: КОП підписав договір із «Проссеккo 8», не перевіривши їх потужності

2 години тому

Жителі Миколаївщини будуть без світла по 17 годин: оприлюднили графіки відключення на 12 грудня

Головне сьогодні