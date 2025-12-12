Горів гараж, авто і баки: чотири пожежі за добу на Миколаївщині

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС, для ілюстрації

У Миколаївській області вночі 12 грудня сталося чотири пожежі. Горіли гараж, будинок та автомобіль.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві загорілася електрощитова в підвалі гаража на території приватного будинку. Вогонь пошкодив близько п’яти квадратних метрів.

У Снігурівці згоріли пластикові сміттєві баки. Площа займання також становила близько п’яти квадратних метрів.

У селищі Арбузинка загорівся легковий автомобіль «Москвич». Пожежа охопила два квадратні метри.

У Миколаєві в підвалі приватного двоповерхового будинку загорілися побутові речі. Вогонь пошкодив близько десяти квадратних метрів. Рятувальники кажуть, що причини Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.