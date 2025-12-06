На Миколаївщині за одну годину спалахнули дві будівлі з сіном
Марія Хаміцевич
13:15, 06 грудня, 2025
На Миколаївщині 5 грудня та вночі 6 грудня сталося три пожежі в господарчих будинках.
Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У селі Сирове майже одночасно, з різницею приблизно в годину, загорілися дві будівлі з сіном за різними адресами. Площа горіння становила 40 і 50 квадратних метрів. Рятувальники загасили вогонь, а правоохоронці встановлюють причини цих подій.
У селі Таборівка горіли побутові речі в господарчій споруді на території приватного будинку. Вогонь охопив близько 30 квадратних метрів.
Також у Миколаєві загорілася їжа на плиті, у Вознесенському районі — сміття на відкритій території, а в Баштанському районі — сушильна установка. Ці займання були невеликими. Причини всіх пожеж встановлюють фахівці.
Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.
