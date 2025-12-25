 У Миколаєві під час зварювальних робіт спалахнула пожежа 25 грудня

  • четвер

    25 грудня, 2025

  • -6.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 25 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • -6.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві під час зварювальних робіт спалахнула пожежа на території транспортної фірми

У Миколаєві під час зварювальних робіт спалахнула пожежа 25 грудня. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіУ Миколаєві під час зварювальних робіт спалахнула пожежа 25 грудня. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

У вівторок, 25 грудня, виникла пожежа на території транспортної фірми в Інгульському районі Миколаєва.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

На місці події рятувальники встановили, що горіла фарбувальна камера. Пожежу, площа якої становила близько 30 квадратних метрів, вдалося оперативно ліквідувати.

За попередньою інформацією, причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних робіт.

До гасіння залучили 12 рятувальників та три спеціальні автомобілі.

Нагадаємо, на Миколаївщині протягом 23 грудня та в ніч проти 24 грудня сталося вісім пожеж. Дві з них виникли через атаки російських безпілотників.

Останні новини про: Пожежі

Горіли будинки, авто та склад: на Миколаївщині за добу загасили шість пожеж
На Одещині рятувальники кілька діб гасили пожежу на підприємстві під російськими обстрілами
На Миколаївщині за добу сталося вісім пожеж: загинув чоловік
Реклама
Читайте також:
новини
«Вони «обісралися», — Кім про те, як у Сєнкевича провели тендер на харчування в школах

Аліна Квітко
новини
У держбюджеті на 2026 рік обіцяють закласти кошти на ремонт доріг, якими дітей везуть до опорних шкіл, — Кім

Аліса Мелік-Адамян
новини
Різдвяна афіша Миколаєва: як провести тиждень зі святковим настроєм

Марія Хаміцевич
новини
Кім допустив, що заступник Табунщика на полюванні виконував урядове завдання та рятував миколаївців від скажених лисиць

Аліса Мелік-Адамян
новини
Миколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу сталося вісім пожеж: загинув чоловік
На Одещині рятувальники кілька діб гасили пожежу на підприємстві під російськими обстрілами
Горіли будинки, авто та склад: на Миколаївщині за добу загасили шість пожеж

Кім допустив, що заступник Табунщика на полюванні виконував урядове завдання та рятував миколаївців від скажених лисиць

Аліса Мелік-Адамян

У Кіма не бачать підстав для введення військової адміністрації у Південноукраїнську, де депутати тричі не зібрались й не прийняли бюджет 2026

Різдвяна афіша Миколаєва: як провести тиждень зі святковим настроєм

2 години тому

У держбюджеті на 2026 рік обіцяють закласти кошти на ремонт доріг, якими дітей везуть до опорних шкіл, — Кім

СУСПІЛЬСТВО

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні