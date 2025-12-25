У Миколаєві під час зварювальних робіт спалахнула пожежа на території транспортної фірми

У Миколаєві під час зварювальних робіт спалахнула пожежа 25 грудня. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

У вівторок, 25 грудня, виникла пожежа на території транспортної фірми в Інгульському районі Миколаєва.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

На місці події рятувальники встановили, що горіла фарбувальна камера. Пожежу, площа якої становила близько 30 квадратних метрів, вдалося оперативно ліквідувати.

За попередньою інформацією, причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних робіт.

До гасіння залучили 12 рятувальників та три спеціальні автомобілі.

Нагадаємо, на Миколаївщині протягом 23 грудня та в ніч проти 24 грудня сталося вісім пожеж. Дві з них виникли через атаки російських безпілотників.