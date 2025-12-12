Депутати схвалили дозволи, необхідні для роботи нових теплових установок «Миколаївоблтеплоенерго»

Засідання сесії 11 грудня. Фото: МикВісті

Депутати Миколаївської міської ради підтримали рішення про надання дозволу ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» на укладання необхідних правочинів для запуску когенераційних установок.

Відповідне рішення було прийнято 11 грудня на засіданні сесії міськради, пишуть «МикВісті».

Як повідомив директор підприємства Микола Логвінов, «Миколаївоблтеплоенерго» отримало від німецького фонду GIZ 7 блочно-модульних когенераційних установок, здатних одночасно виробляти тепло й електроенергію. П’ять із них мають потужність 0,6 МВт, ще дві — 0,85 МВт. Усі установки вже змонтовані.

Реклама

Також він зазначив, що загальна вартість обладнання становить 2 мільйони 136 тисяч гривень. Для повноцінного запуску залишилось завершити реконструкцію електромереж.

«Нам потрібно закінчити реконструкцію електричних мереж, які знаходяться на балансі обленерго. Для того, щоб ми могли генерувати електричну енергію у загальну мережу міста», — додав Микола Логвінов.

Під час голосування рішення підтримали 33 депутати.

Нагадаємо, що у червні Кабінет Міністрів України виділив 1,1 мільярда гривень на підготовку Миколаєва до наступного опалювального сезону. У місті планують встановити нові котельні замість пошкодженої ТЕЦ. Йдеться, зокрема, про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 мегават. За словами прем’єра, це дозволить забезпечити тепло в оселях містян під час наступної зими.

Також повідомлялося, що Миколаївська обласна рада обговорює можливість передати місту сім блочно-модульних котелень, щоб забезпечити їхнє належне обслуговування та роботу в разі блекаутів.

Також читайте матеріал «МикВісті»: «При повному блекауті витримаємо місяць». У Сєнкевича розповіли про готовність Миколаєва до можливих тривалих відключень світла і тепла.