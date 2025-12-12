  • пʼятниця

    12 грудня, 2025

  • 8.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 12 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 8.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Депутати схвалили дозволи, необхідні для роботи нових теплових установок «Миколаївоблтеплоенерго»

Засідання сесії 11 грудня. Фото: МикВістіЗасідання сесії 11 грудня. Фото: МикВісті

Депутати Миколаївської міської ради підтримали рішення про надання дозволу ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» на укладання необхідних правочинів для запуску когенераційних установок.

Відповідне рішення було прийнято 11 грудня на засіданні сесії міськради, пишуть «МикВісті».

Як повідомив директор підприємства Микола Логвінов, «Миколаївоблтеплоенерго» отримало від німецького фонду GIZ 7 блочно-модульних когенераційних установок, здатних одночасно виробляти тепло й електроенергію. П’ять із них мають потужність 0,6 МВт, ще дві — 0,85 МВт. Усі установки вже змонтовані.

Реклама

Також він зазначив, що загальна вартість обладнання становить 2 мільйони 136 тисяч гривень. Для повноцінного запуску залишилось завершити реконструкцію електромереж.

«Нам потрібно закінчити реконструкцію електричних мереж, які знаходяться на балансі обленерго. Для того, щоб ми могли генерувати електричну енергію у загальну мережу міста», — додав Микола Логвінов.

Під час голосування рішення підтримали 33 депутати.

Нагадаємо, що у червні Кабінет Міністрів України виділив 1,1 мільярда гривень на підготовку Миколаєва до наступного опалювального сезону. У місті планують встановити нові котельні замість пошкодженої ТЕЦ. Йдеться, зокрема, про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 мегават. За словами прем’єра, це дозволить забезпечити тепло в оселях містян під час наступної зими.

Також повідомлялося, що Миколаївська обласна рада обговорює можливість передати місту сім блочно-модульних котелень, щоб забезпечити їхнє належне обслуговування та роботу в разі блекаутів.

Також читайте матеріал «МикВісті»: «При повному блекауті витримаємо місяць». У Сєнкевича розповіли про готовність Миколаєва до можливих тривалих відключень світла і тепла.

партнерство
Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

Останні новини про: Опалювальний сезон

Жителі будинку, які місяць живуть без газу після аварії, готові перекривати дорогу через бездіяльність ЖЕКу в Миколаєві
«Сам дам грошей і буду розбиратись. Задовбали», — Кім пообіцяв вирішити проблему із відсутністю газу будинку на Вінграновського
Кім про будинок на Вінграновського: частину стояків підключать сьогодні, решта — після сплати боргів
Реклама

Читайте також:

новини

Шкільний кейтеринг у Миколаєві: КОП підписав договір із «Проссеккo 8», не перевіривши їх потужності

Анна Гакман
новини

Депутати погодили розробку детального плану території в Корабельному районі для будівництва обʼїзної дороги у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві УСР з поліцією прийшли з обшуком до «Проссекко 8», управління освіти та у КОП

Аліса Мелік-Адамян
новини

Якби стояла задача «намутити», ми б не оголошували тендер на кейтеринг, — Сєнкевич про скандал із шкільним харчуванням

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Орендую у неї приміщення», — директорка «Проссекко 8» про звʼязок з депутаткою Ременніковою

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Опалювальний сезон

Кім про будинок на Вінграновського: частину стояків підключать сьогодні, решта — після сплати боргів
«Сам дам грошей і буду розбиратись. Задовбали», — Кім пообіцяв вирішити проблему із відсутністю газу будинку на Вінграновського
Жителі будинку, які місяць живуть без газу після аварії, готові перекривати дорогу через бездіяльність ЖЕКу в Миколаєві

У Миколаєві УСР з поліцією прийшли з обшуком до «Проссекко 8», управління освіти та у КОП

Аліса Мелік-Адамян

Вісім разів росіяни атакували Миколаївщину за добу: пошкоджено автомобіль

Якби стояла задача «намутити», ми б не оголошували тендер на кейтеринг, — Сєнкевич про скандал із шкільним харчуванням

Обстріл Одещини: пошкоджені енергооб’єкти, склади та будинки, тисячі людей без світла