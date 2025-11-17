  • понеділок

Клуб

Облрада планує передати Миколаєву на обслуговування резервні котельні для лікарень

Блочно-модульні котельні. Фото: Агенція регіонального розвитку Миколаївської областіБлочно-модульні котельні. Фото: Агенція регіонального розвитку Миколаївської області

Миколаївська облрада планує передати місту сім блочно-модульних котелень, щоб забезпечити їхнє належне обслуговування та роботу в разі блекаутів.

Відповідний проєкт рішення розглянули під час засідання постійної комісії з питань соціальної політики, охорони здоров’я та захисту прав ветеранів, повідомляють «МикВісті».

Начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко пояснила, що Міжнародна організація з міграції передала лікарням сім блочно-модульних котелень, які мають забезпечувати медичні заклади теплом у разі тривалих відключень електроенергії.

«Враховуючи те, що для обслуговування та утримання цих котелень необхідні відповідні фахівці, було вирішено передати їх до міської ради з подальшим спрямуванням у «Миколаївоблтеплоенерго» для ефективного використання під час блекаутів», — зазначила Ірина Ткаченко.

Згідно з проєктом рішення, вартість отриманих у 2024 році семи котелень становить 81,9 мільйона гривень. Їх розподілили між п’ятьма лікувальними закладами області.

Скриншот з проєкту рішень Миколаївської обласної радиСкриншот з проєкту рішень Миколаївської обласної ради

Члени комісії підтримали проєкт, але рекомендували доопрацювати документ. Зокрема, необхідно отримати згоду від надавача гуманітарної допомоги на передачу котелень, а також погодження Миколаївської міської ради на їх прийняття.

Нагадаємо, що у червні Кабінет Міністрів України виділив 1,1 мільярда гривень на підготовку Миколаєва до наступного опалювального сезону. У місті планують встановити нові котельні замість пошкодженої ТЕЦ. Йдеться, зокрема, про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 мегават. За словами прем’єра, це дозволить забезпечити тепло в оселях містян під час наступної зими.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві не встигнуть до початку опалювального сезону завершити проєкт з будівництва блочно-модульних котелень, на які уряд виділив 1,1 мільярда гривень.

Йдеться, зокрема, про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 мегават. Це дозволить мати резервне опалення у разі ураження ТЕЦ.

Станом на 4 вересня стало відомо, що «Миколаївоблтеплоенерго» отримає 15 когенераційних установок загальною потужністю 27,5 МВт у рамках проєкту Світового банку. Загалом Світовий банк надасть 116 мільйонів доларів для відновлення систем теплопостачання та підтримки енергетичної стійкості семи міст, критична інфраструктура яких була пошкоджена через атаки РФ.

Як відомо, у ніч на 16 лютого цього року російські війська дронами атакували Миколаїв, внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що на базі Миколаївської ТЕЦ планують побудувати сучасний когенераційний комплекс на газопоршневих установках потужністю до 80 МВт. Прогнозується, що нове обладнання дозволить зменшити витрати на тепло.

Також читайте матеріал «МикВісті»: «При повному блекауті витримаємо місяць». У Сєнкевича розповіли про готовність Миколаєва до можливих тривалих відключень світла і тепла.

партнерство
Internews Europe

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

