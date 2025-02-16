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Унаслідок атаки дронів на Миколаїв пошкоджено житлові будинки та критичну інфраструктуру

У ніч на 16 лютого російські війська здійснили  атаку дронами на Миколаїв.

Як повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки та комерційні приміщення.

«Внаслідок чого є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури, виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано вогнеборцями. У результаті падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення», – написав Віталій Кім. 

Крім того, внаслідок атаки поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували, і наразі його стан оцінюється як задовільний.

Наслідки нічної атаки на Миколаїв, фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв, фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв, фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв, фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв, фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв, фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв, фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв, фото: «МикВісті»

Нагадаємо, о 16 лютого о 0:50 пролунав перший вибух у Миколаєві. Згодом стало відомо, що місто під атакою дронів. До 1:42 у Миколаєві пролунали ще шість вибухів. 

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