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Світовий банк надасть $116 млн на підтримку енергетичної стійкості семи міст: серед них Миколаїв

Відключення світла у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»Відключення світла у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

Світовий банк надасть додаткові 116 мільйонів доларів для відновлення систем теплопостачання та підтримки енергетичної стійкості семи міст, критична інфраструктура яких була пошкоджена через атаки РФ.

Йдеться про Харків, Суми, Чернігів, Миколаїв, Кривий Ріг, Кременчук та Славуту, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Додаткове фінансування у розмірі 116 мільйонів доларів грантової допомоги спрямують на реалізацію частини другого інвестиційного проєкту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів». Кошти витратять на закупівлю газових когенераційних установок, спецтехніки, спеціалізованого обладнання та матеріалів, необхідних для сектору теплопостачання.

Там зазначають, що таку домовленість досягнули зі Світовим банком у рамках URC 2025.

Нагадаємо, Програма розвитку ООН спільно з урядом Норвегії оголосили про старт масштабної ініціативи обсягом 200 мільйонів доларів для підтримки енергетичної системи України. Проєкт передбачає як екстрене реагування на кризу, спричинену війною, так і довгострокову модернізацію енергетики відповідно до стратегічних пріоритетів держави.

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